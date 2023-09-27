農業部升格 農業部不及格

農業部長下台了，但是雞蛋問題並沒有解決；這幾天蛋價重回今年高點，據報導，中秋節過後蛋價將再上漲五元。

農業部雖然升格，表現卻不及格；經過長達近兩年的補貼及輔導過程，雞蛋產量並沒有增加，價格又持續上揚。受疫情及俄烏戰爭的影響，導致原物料上漲；但飼料價格上漲相對有限，周期性的禽流感結束了，母雞換羽毛甚至小雞都長大了，農業部似乎沒有協助蛋農找到真正的問題。

農業部進口雞蛋彌補產量不足，卻不理會蛋價高漲的事實，進口雞蛋課徵高達卅％的關稅，加上運費跟特定業者的利潤等等，以至於成本居高不下，在市場上毫無競爭力，甚至發生大批滯銷及過期的情況。

另據《海關法》：「為應付國內或國際經濟之特殊情況，並調節物資供應及產業合理經營」，「行政部門得逕對進口貨物增加或減徵一半關稅」。法令既賦予農業部此等權力，農業部卻沒有替民眾著想，去減徵進口雞蛋的關稅，更沒有鼓勵相關業者進口的措施；放任賦予的職權，無視民眾的需求，卻獨厚少數的進口業者，在中央畜產會及大盤商之間的交易中暗箱作業。

最嚴重的失格是，農業部是農產品產銷履歷驗證、品質驗證、認證授權及指導監督的最高行政部門，長年努力在台灣農業上建立各項體系制度，更是農業法令的制定機構；卻在雞蛋生產日期上混淆視聽，又要求業者將標籤更改產地，頻頻用小動作欺騙民眾，並企圖推卸責任給下游業者。這不但是知法犯法，更影響到民眾對原農委會長久以來的信任，損害政府施政的公信力。

台灣有實力進口雞蛋的物流業者、食品公司、量販業者猶多；台灣駐各地的代表也有能力在地洽商；即以農業相關，政府指派董事的財團法人，也有進口農產品的資質，為何卻獨獨青睞一個註冊資本額五十萬元的小公司？令人聯想到去年衛福部緊急進口新冠試劑時，一家前身為小吃店的公司，也能打敗眾多競爭對手，脫穎而出。

雖然農業部是升格了，但在民眾的心目中是不及格的。如果連處理相對簡單的雞蛋問題，方法都可以拙劣至此，那進口肉類、美牛、萊豬的產銷等問題，何以取信於民眾？面對與中國大陸ECFA到期問題、WTO規範下農產持續開放的各種狀況，又豈是靠換標籤改日期能處理的？