高爾夫球工廠 竟是化工廠

在一般民眾認知裡，高爾夫球是簡單的硬殼塑膠，成分應該很單純。

明揚公司如果不是發生慘重火災，誰都想不到，原來該公司是自己生產高分子塑膠，而高分子聚合反應必須以丁二烯為原料，再以有機金屬為起始劑。經化工專家們剝絲抽繭分析後，大家才赫然發現其生產製程與化工廠無異；可是地方機關以及當地民眾，卻將其視為一般的運動器材工廠，而忽視了潛在的風險，可能連例行性的勞安檢查也未特別注意，以致釀成巨禍。

追根究柢，可能是業者未據實申報生產的原物料種類、性質、數量及流向，以致疏於管制。甚至發生火災時第一線的消防人員亦無法掌握完整的資訊，而未能及時有效採取正確的措施，造成消防弟兄傷亡，令人扼腕。

建議未來任何工廠都必須將廠內的各種物料，包括生產原料、半成品、成品，以及衍生物、廢料等之數量、性質、存放位置等資訊，統統建檔且呈報主管機關，並作動態管理，而且可以QR-code迅速查到。消防單位也可以針對該工廠可能發生的各種災害，預擬救災之ＳＯＰ。在ＡＩ時代，發生火災時還要去翻閱該工廠紙本的安全資料表，實在太落伍了。

唯一可能的問題是，有些業者基於商業機密之考量，不願據實告知完整的原料配方等生產資訊，甚至對使用的微量物質秘而不宣。萬一是高危險性的物質（如明揚公司就可能使用到），就可能百密一疏了！對此，或可容許業者以代號申報，但性質仍必須說明得清清楚楚。

以上這些應不困難，數位發展部可以多加努力，協助廠商，也保護消防人員及一般民眾。