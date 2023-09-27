移工幫派化 社安體制缺陷產物

報載失聯移工出現幫派化趨勢，販毒開賭場，或充當黑道打手，或當山老鼠，承包犯罪業務。

錯誤的政策比貪汙更可怕，台灣移民政策如同教改般失敗般，抄襲美國體制。當年雖經專家學者多次開會研討，結論皆認為不可行，但扁政府仍在內政部下成立移民署，各地單獨設立專隊及簽證發照單位，業務脫離縣市政府管轄。

凡我國家行政執行事項，只要涉及人民生活權益，除了司法審判外，幾乎都由地方政府負責，如教育及衛生等業務。原本外來移民人口，包含外籍配偶及移工等，也由各警察局外事單位發證管理，在縣市首長整合行政權及資源下，規畫郷鎭市區鄰近便利的服務。

照說設立新機關，由警察機關移撥人員與預算專責管理移民事項，應更能解決問題，如今外來人口卻形成治安隱憂，移工失聯由警察管理時的三萬多人暴增至八萬三千多人。主管移民事務等權責機關難辭其咎。

談論涉外治安事件，絕非單僅失聯移工造成，應深究早年自泰國、越南等地引入外籍配偶起始即埋下的伏筆。當時即有人口販運集團為謀圖利，大量引進外籍女子至特定行業賣淫，估計有相當高的比例是以假結婚持居留證件方式入境，以形式合法、實質非法手段，在經過五年以上時間後取得中華民國身分證。

這批假結婚外籍女子成為台灣人，卻是無根浮萍漂泊；在台既無學歷專長，也無家業，多年混跡特定營業場所，和在地混混熟識或結識幫派人士，日久成為地頭蛇或結合黑幫，擴張從事非法或不正當行業，這是外來人口被稱為幫派犯罪的濫觴。

八十年代後，各行各業引進大量外籍工人，有些從事危險或重度勞力等工作，因就業環境不佳原因而逃逸；為了生計，只得投靠先期來台的外籍同郷或親友而涉案，最終成了報導描述的，加入黑幫，夜店圍事，或當藥頭販毒等犯罪情節。

外來人口以國籍聚合成生活社區，發展成各種異國聚落，犯罪情形也有不同態勢。像台北市萬華阿公店茶藝館，現成了外籍或歸化我國籍女子討生活的聲色場所。

這些人士在台社經地位上皆屬弱勢，最需要地方政府協助及照護，但官方資源未實質到位，衍生出相關社會問題，種下今日犯罪根源。

台灣經濟發展，藍領移工不論在工廠作業，或於社區家庭幫傭，都有一定程度的頁獻，不容置疑。部分移工失聯原因，確是長久以來存在國內外聘用仲介制度不善等因素，卻始終沒有改善。至於移工涉嫌司法案件，未見有特殊重大暴力犯罪，且犯罪占比相較國人比率亦明顯偏低。

幫派犯罪產生，非朝夕形成，也非單一移工族群能參與涉及，應為社會安全體制缺陷之產物。籲請將縣市移民執行事務回歸地方行政，以統合事權，發揮實際效益。