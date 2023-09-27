陸融合與威懾並舉 對台效果相抵

兩岸融合發展方案建置福建示範區，凸顯大陸對台政策武統與和統兩種路徑並存。民進黨政府批評這是對台單邊設定的「融合促統」統戰作為，試圖以「同等待遇、經濟利益」為掩飾，拉攏誘引台灣民眾、企業赴陸融入其制度法規規範，完全是一廂情願的做法。大陸政策已淪為一種批判式、反制化及被動性因應，欠缺有效多元政策工具。

或有論者以為福建先試先行，可能成為大陸對台政策發出的「最後一個和統訊號」。尤其數日內連續發布三次中止部分或全部「兩岸經濟合作框架協議」；連同針對二五○九項貿易壁壘調查時間可延至總統大選前一日，被質疑意圖影響台選舉結果。

大陸在台總統大選前祭出一系列對台政策，意圖不言可喻。儘管大陸宣稱從未介入和干涉台灣選舉，然其政策客觀效應則有引導作用；排除公開對特定候選人及政黨支持，迴避「國安五法」反制，而是以「政策引導」選民投票行為。尤其是針對目前民調最高的賴清德，無疑是一種「預防性措施」作為。

大陸公布福建對台融合發展方案，意味融合促統為對台政策「主旋律」；同一時間，也派遣山東艦航母，聯合十二艘軍艦及空中戰鬥機至台灣南部巡弋，凸顯軟硬兼施、「硬更硬、軟更軟」雙主軸策略。但軍事威懾及兩岸融合，凸顯「一戰一和」政策結構內在衝突，其政策效應也常相互抵換而降低。

大陸於台總統大選前四個月公布兩岸融合新政，以兩岸政策引導民眾對大陸產生正面觀感，展現「融合和統」戰略目標；但又軍事演習威懾、對台貿易壁壘及釋放中止ECFA信息，加深台灣社會對民進黨政府兩岸治理能力的質疑，惡化藍綠政黨互動及中央與地方關係。

大陸以福建作為融合示範區促進閩台經貿深度融合，除鼓勵福建自由貿易試驗區擴大對台灣的先行先試，更欲推動設立兩岸產業融合發展基金，讓更多台灣企業於大陸上市。同時加快廈門與金門、福州及馬祖融合發展，推進金廈通電、通氣、通橋等措施。

在通橋方面，不僅受金門縣政府、縣議會、在地非政府組織及普遍民意支持。民眾黨柯文哲公開支持建設金廈大橋，國民黨侯友宜主張公投決定，郭台銘亦主張興建。但民進黨賴清德並未公開表態，顯然這樣的融合主張引發藍白綠分歧；及金門離島政府、民眾與「綠中央」政策衝突。

無論是既往大陸提出惠台卅一條、廿六條、農林廿二條措施，或現在倡議福建作為兩岸融合示範區，民進黨的解讀大多是指控大陸試圖介入干涉台灣選舉，「名為利台、實為利中」，企圖拉攏框住台灣、分化台灣社會內部團結和諧。融合示範區勢必會被標籤化為介入台灣大選，或被視為「一國兩制台灣方案的行動案」。

大陸對台政策出台時間，在客觀上可能衝擊台灣選舉政策辯論，從而影響選民投票行為，並淪為藍綠政黨依據自身政治利益，加以詮釋、解讀、操作之政治工具。然自陷「唯選舉論」政策思維，反將失去對兩岸政策本質與結構之理性認識與正確理解、忽視解決敏感政治性議題，及功能性、事務性、經濟性之實際需要，更凸顯缺乏處理兩岸問題的自信及能力。