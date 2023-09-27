拜習見不見 台都是輸家

大陸外長王毅昨天在《攜手構建人類命運共同體：中國的倡議與行動》白皮書新聞會上表示，有關拜登和習近平是否年底再會，正與多方溝通並適時發布消息。外界解讀中共尚未關閉拜習會的大門，但是相較於大陸的態度，美國為何更急於拜習會，是台灣需留意之處。

美國從川普在任中後期，開始大舉反中大旗，拜登接續其政策；不同之處在於美國正重返多邊主義，希望與北京有暢通的溝通管道。另一方面，卻又禁止中國取得高科技的關鍵技術，以維持美國的優勢地位，即所謂的「小院高牆」政策。

拜登和習近平兩人首次面對面會議，是在去年G20印尼峇里島峰會。之後，美方多次表達希望拜習能再會，結果中共都已讀不回，美國只好派國務卿布林肯、財政部長葉倫、商務部長雷蒙多，在今年陸續訪問大陸。北京當然知道華盛頓的盤算，但在美國新兩手策略下，尤其是對台政策說與做的不同，中共不願隨之起舞，所以習近平缺席今年在印度G20峰會及聯合國大會，為的就是不願與拜登碰面。

聯合國大會開議前夕，傳來王毅與美國國家安全顧問蘇利文，在地中海渡假島國馬爾他舉行多輪會談，聚焦在台灣議題上。隔天布林肯與中共國家副主席韓正，在聯合國大會舉行場邊會議，雙方都重申中美關係對國際穩定的重要性，布林肯強調台海的穩定，韓正提醒雙方須展現合作誠意。上述兩場會議的核心議題都是台灣。

然而，中美最大的歧見也是台灣，假設中美都不願兵戎相見，就有交易的空間。美國希望台灣維持現狀，不要過激中共動武；中共不容許台灣脫離祖國，欲阻止外來勢力與台獨勢力結合。因此，雙方至少可以達成的交易是，美國承諾限制台灣政治人物的言行，不讓台獨成真，以換取中共不採取實際的軍事行動。簡言之，由中美共管台灣，遺憾的是，美中都忘記問身為利害關係人台灣的意見。

我國防部說近來敵情確實蠻異常的，連美國太空軍都研究與大陸熱線的可能性，可見兩岸爆發戰爭並非不可能。筆者相信中美幕僚私下的溝通頻繁，以防止戰事發生，其結果端視年底亞太經合會的發展。如果屆時拜習再會，表示中美已達成某種程度的交易與妥協，代價當然是台灣；反之，兩岸離戰爭邊緣更靠近了，台灣仍是損失最大的一方。