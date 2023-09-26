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工安地獄…消防的悲歌

聯合報／ 邱鈺詔／消防局科員、第一線救災人員（彰縣溪湖）
明揚國際工安意外釀成重大死傷，經濟部長王美花指出，會在跨單位檢討後做後續處罰。記者邱德祥／攝影
明揚國際工安意外釀成重大死傷，經濟部長王美花指出，會在跨單位檢討後做後續處罰。記者邱德祥／攝影

十死、逾百傷的工安災害，看到的滿滿是消防的困境。一個國家對公共安全議題的重視度，居然僅能靠傷亡數與消防人員殉職，才能喚起民意的關注和主政者的重視，才得以推進一點點，何其可悲。

綜觀現在的氛圍，組工會、補人力、汰裝備、退避權等，用意良善。但過於強調消防本體的強化，就能降低搶救過程的風險嗎？

不在現場的人質疑現場的消防人員為什麼要入室？不在現場的人質疑現場的指揮官為什麼沒有掌握危險物品資訊？不在現場的人質疑現場為什麼不使用退避權？因為現場裡面還有民眾待救！因為現場裡面還沒有惡劣到無法進去！因為救人是消防人員刻在骨子裡的基因！

易地而處，平心論之，內部多人待救的火場，還沒惡劣到無法進入，若我是隊員也會入室；若我是指揮官，也會下達人命搜救的戰術。即使人力夠多、裝備再精良，也不能避免爆炸的危害。所以事件關鍵點在爆炸的危害，而非消防救災。

一定規模以上的工廠，要有防減災的觀念及作為，而非僅限於消防法規的局限；建構空間的安全性，才能保護到大多數的人，包括救災的消防員

災害不發生，是預防；災害發生局限在一定範圍，是減災。防減災的責任，企業主責無旁貸。

人質 爆炸 消防員

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