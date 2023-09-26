消防專業 不該由政治任命

慟！屏東縣四名警消救災殉職。警消正式名稱為「消防警察」，身為警察的一分子，我們感同身受；尤其想起曾看過已「炭化」的警消遺體，那是何等不堪又何等尊貴的大體，更是椎心刺骨！

哀悼之餘，有人說裝備不足、人員不夠（屏東配比為一比一三○○）；其實，追根究柢就是經費問題！猶憶民國八十九年嘉義發生「八掌溪事件」，大家透過電視畫面，眼睜睜看著罹難者被洪水吞噬，舉國譁然。當時的行政院副院長游錫堃辭職負責，隨之下台的消防署長講了一句委屈又經典的話：「我連個消防局長都派不了」，廿三年過去了，現在能派得了嗎？

誰都知道各縣市消防局長，均隨不同政黨之縣市長當選而更迭，此謂之「政治任命」；無怪乎此次屏東縣消防局長「口誤」後，大家才「突然」發覺沒有消防專業，居然也可以幹上八年的消防局長。原因無他，縣市消防局的預算均由地方政府編列，錢都我出當然官由我派，專業與否自然不比忠誠度重要。至於警消的編制員額只是參考，因此預算員額、充實裝備、訓練經費等，自然也視各縣市經費之寬窘與首長之重視而有不同之編列，悲劇的發生其來有自。

總統參選人侯友宜市長，也是警察出身的內行人；既然自詡曾任警政署長、警大校長，許多警消人員為你學生，在默哀及捐出廿萬元之餘，是否該為警察、消防弟兄說句公道話？承諾當選後將通盤考量警政、消防預算劃歸中央編列，期能達到真正一元化。如此既能避免地方牽扯，裝備、訓練齊一，亦可使得警政、消防更加專業。此外，對如此危勞，僥倖不死幹到退休的警察、消防弟兄，被「年金改革」不當刪減的退休金，亦應一併承諾予以回復。如果都做不到，那就請支持警察、消防弟兄成立工會，讓長期以來受到政府輕視的警、消自己來爭取應有的權益吧！