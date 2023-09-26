勇敢改革 別讓救火英雄折翼

屏東明揚公司發生火警爆炸，造成十人死亡，一○七人受傷。當各界關注、改革聲浪蜂擁而至，尤其是造成四位消防人員殉職、十人受傷，更是社會大眾所關注。從一○二年起近十年重大火警殉職消防人員共有十二案卅一人，其中以桃園新屋保齡球館及敬鵬公司火警，造成各六名消防人員最多。

近日來各方檢討及建議內容包括：消防單位第一時間的救災操作、消防機關人力不足、搶救災裝備不足、案發廠商儲放危險化學物質資訊不足，甚至有民間團體要求政府應推動「警消機關組工會」等等。不可否認這些都是造成遺憾的部分因素，也是未來政府部門、民間企業及社會大眾必須努力改善的事項。

然揆諸各種災害或是悲劇發生有其遠因及近因；以火災為例，起因包括「可燃物」、「助燃物」及「人類錯誤行為（含意外及蓄意）」，若是能有效控制此三者即可防患未然，吾人稱之為「火災預防」。反之，一旦起燃火勢逐漸擴大，吾人必須掌握時間，透過及時啟動的「積極性火災防護手段」及「消極性火災防護手段」予以控制進而撲滅。此即所謂「消防安全整體策略」，亦是國內建築及消防法規之精神所在，包括各種消防設備（施）之硬體、防火管理教育訓練之軟體等「多重防禦手段」的安全作為，不可不謂周延。但何以火災仍層出不窮？

凡涉及「安全」事務，政府、企業及社會大眾均有其不可推卸的責任。消防「安全」有三種：一、法定安全（即是最基本安全）；二、絕對安全（指零事故、零傷亡、零財損）；三、可接受安全（指關係人可合理接受的安全）。而你、我、官員、專家及市民大眾所講的「安全」，是否指同一概念，必須釐清，否則雞同鴨講。

「安全」的反面就是「危害」，而「危害」的產生是機率問題；所以「安全管理目標」能否達標，也就是機率問題。關鍵在於如何從「火災預防」開始，確實落實各項軟硬體的準備工作，降低火災發生機率。尤更重要的是，企業及社會大眾不能只是以符合「法規要求（最基本的安全）」為滿足，否則就有可能發生「合法（規）建築物」不一定安全的情況。

例如，國內許多像半導體高科技產業，因投資金額極為龐大，均有投保高額的火災意外保險；而許多保險公司或是再保公司，均要求投保企業須引入國際高標的風險管理及損害管控標準（例如FM、UL，其要求遠超過國內消防、建築、環保標準)。除設計、施工須依其準則，更在營運階段不定期、不預知情形下，派遣極專業人士到廠稽核其安全及損害管控作業是否落實。此作法是在不計代價，追求企業的「類」絕對安全。

展望未來，除提升消防救災操作技能、增補合理消防人力、盡速補足搶救災裝備、研訂更符合實際需求且有效的消防安全規範、跨部會整合檢視並聯合稽查各種危險化學物質資訊、強化橫向聯繫和共同應變機制、強化民眾各種防救災意識等短、中、長程改善外，筆者建議因應「策略性對策」如下：

軟硬（體）互補無漏網；多重防禦弭災害；公私合作創雙贏；活用科技增效能；友軍（例如保險業者）助伴力量大；風險管理控災害；生命安全無價寶；安全文化深度植根。

願有識之士集眾人智慧，為國人打造安全無虞的生活環境，得慰歷年重大火災死者在天之靈！