科技．人文聯合講座／向離島偏鄉的教師們致敬

依內政部與教育部統計資料，少子化、高齡化社會之衝擊似乎比國人想像的更快速、更不可測。

少子化是全球已開發國家之趨勢，高齡化更是因醫療與人類福祉提升之正向趨勢。根據內政部人口統計數據，二○二二全年新生兒人數僅十三萬八九八六人，創歷史新低。

曾親訪離島小學，全校只有六名學生，有九位行政人員，但見一年級有一位學生、六年級有三位，而其間有的年級是掛零。若依教育成本換算，這樣的小學早該廢校或整併。惟若親訪台灣各偏鄉離島的環境，當有所感，每關掉一個小學，也就是逼迫該社區住民再遠離家鄉之不得不選擇…。

梨山／花蓮部落小小學需要的不是冷氣，而是同理心與關懷熱忱。郭瓊瑩／攝

不只離島，新北市的沿海山區小學，亦見只有九位學生，但這些學校風景優美，若沒有那些具教育熱忱使命感的老師們堅守，這些學校早已不存在。當我們被班班有冷氣的都會型思考誤導後，幾乎很難想像在梨山、在南竿、在玉里…那些小學何其純樸、何其優美。惟卻面臨當今社經變遷挑戰，「關」一個小學容易，但活化一個讓年輕族群生根之社區卻很難。

新北的濂洞國小亦只有九位學生，但自校長到工友均全力投入讓昔時礦工社區有溫情。郭瓊瑩／攝

這是雙面刃之抉擇，絕非用「數字成本」KPI得以換算的，畢竟教育是國本，而深耕小學教育投資更是不可推卸之國家重任。

馬祖的學校窗外打開就是美麗海景，但教室內可能是師與生一對一。郭瓊瑩／攝

我們不想有太多空心化及隔代教養之社區存在。惟抽絲剝繭其所以會成為國家「財政」之負擔，難道只是當地地緣環境之問題？

今日都會區諸多菁英家庭主張在家學習或送小孩往鄉下之菁英私校就讀，而這兩極光譜間仍存在都市核心區高密度之學校，以及鄉野迷你小小學，期能有交流平台。

亦見多數離島沒有新潮設備與硬體環境之中小學，其快樂學習的孩子，終日與大自然相處互動。面對今日種種挑戰與必須突破之困境，拋開本位主義，即便是全球百大之特優教授，都不得不向那些願意駐留離島、偏鄉部落，守護個位數學生受教權的老師們所付出的一切而感動敬佩。

迷你小小學儘管全校僅有六位學生，但老師依然用心引導學生參與馬祖藝術季，啟發其藝術潛能。郭瓊瑩／攝

畢竟，教育不應只是供需市場的片面呈現，若未思考對全球環境與人文變遷趨勢之前瞻擘劃，則任何層級之教育體制終將淪為現實資本主義之階段性工具。

平心而論，身為大學教授，但面對那些願意奉獻青春駐居偏鄉離島學校之教師們，我的腦中沒有SSCI論文，沒有任何偉大研究計畫之聯想。它反射回來的是一位馬祖中學校長的一句話：「我在家鄉母校工作一輩子，正因為本島都會區之輪調制度，沒有人願意來，但我們心甘情願陪伴著孩子。」

城與鄉的差距永遠難以形容，難以平順縫補。值此教師節前夕，似乎吾人仍應再溫習「有教無類」、「因材施教」…等古聖賢之教誨，也祈對代課老師們均能有平等、正義、客觀之價值回饋。

山區部落孩童有各種天賦亟待有心的教師之細膩引導與啟發。郭瓊瑩／攝

謹此，向所有最僻弱環境、離島偏鄉之教師們致敬。（作者為中國文化大學景觀學系主任）