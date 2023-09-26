中醫系增額 請教育部深思

目前每年中醫招生總額控制在三六五人，但是陽明交通大學卻以外加名額通過申請中醫系，中興大學、嘉義大學也擬增設學士後中醫系。這將是中醫界的悲劇。

教育部通過的理由是中醫多在基層診所，僅少數在醫院，為培育醫院臨床、科學研究及生技產業人才而准予成立。其實，中醫師僅少數在醫院，是因為醫院沒有廣設中醫部；至於研究人才培育應在研究所。韓國釜山大學當初成立韓醫學系也是以培育醫師科學家為由，但畢業生至今從沒有真正投入醫師科學家工作者。

基層醫師、各縣市代表的意見都是：人力過飽和，不宜增額。以目前中醫系師生比、負責醫師訓練計畫容額不足，加上中醫人力飽和，真的沒有增系條件。有人認為應從其他學校透過「中醫教育評鑑」移撥名額再行招生，但以筆者在中醫系任教卅年，深諳第一線教學現況；目前各私校師資、設備已臻完善，國立大學草創期間絕難比擬。所以，釜底抽薪的方法是，根本不要新增中醫系。

未來若每年再多一百人投入職場，中醫將進入「戰國時代」；醫師為生存推銷自費藥丸、不重視療效者將層出不窮，受害的會是民眾。為了中醫永續發展，教育部應有長遠規畫。幾年前廣設大學，如今一間間倒閉，殷鑒不遠！