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為護理加薪 設基金籌財源

聯合報／ 邱慧洳／台北護理健康大學教授、護理師暨律師（台北市）
護理人員薪資增幅是否能起到護理人員留任之作用，令人懷疑。圖／聯合報系資料照片
護理人員薪資增幅是否能起到護理人員留任之作用，令人懷疑。圖／聯合報系資料照片

一一三年度健保總額日前進行協商，中華民國護理師護士全國聯合會之代表，為護理人員爭取到廿億之健保預算，擬用來為護理人員加薪，增加護理人員留任率，此為護士荒久旱後之甘霖。然可惜的是，若將此廿億元平均分配至為數約十一萬名護理人員之醫療機構場域，每名護理人員每月僅增加一千五百元之薪資，增幅杯水車薪，是否能起到護理人員留任之作用，令人懷疑。

政府想為護理人員加薪之美意值得肯定，但應對加薪之財源再多做一點努力。筆者獻一計：依長期照顧服務法第十五條規定，中央主管機關為充實長照人力資源，應設置特種基金，而基金來源包括遺產稅及贈與稅、菸酒稅、政府預算撥充、菸品健康福利捐、捐贈收入以及基金孳息收入。

有了此筆基金挹注，長照服務之推動才能長長久久。同理，為了充實護理人員人力進而解決護士荒，護理人員法應增訂類似長期照顧服務法第十五條規定之條文。

或問，為何開闢財源以充實人力僅獨厚護理人員？我國不只有依長期照顧服務法規定所設立之長照服務發展基金，政府對重大健康照護事項均設有基金加以推動，例如藥害救濟基金（依藥害救濟法設立）、預防接種受害救濟基金（依傳染病防治法設立）、食品安全保護基金（依食品安全衛生管理法設立）等等不勝枚舉之基金。護理人員嚴重短缺致醫院關床，病人求醫無門，此等醫療崩壞之問題，難道不夠重大到值得政府設立基金來加以因應嗎？

長照 加薪

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