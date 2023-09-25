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大埕灣集結 解放軍跨戰區操演

聯合報／ 林穎佑／淡大國際事務與戰略所助理教授（台北市）
2017年，中共在東山島海域實施兩棲操演，圖為共軍的05式兩棲突擊車。 圖／取自中共國防部網站
2017年，中共在東山島海域實施兩棲操演，圖為共軍的05式兩棲突擊車。 圖／取自中共國防部網站

近日國防部新聞稿在提及解放軍動態時，除海空兵力外，也開始提及陸軍遠火營及火箭軍動態，甚至進一步談到在大埕灣附近的軍事動態，並強調近日解放軍「行動異常」，都引起相當多的解讀，也讓外界對於近期解放軍的動態有更多想像。

「大埕灣」這一地名或許並不常見，但若提到東山島就在其附近，相信對於關心中國軍事的朋友並不陌生。東山島一直是解放軍重要的各軍種合成演練所在地，更在二○一五年前後擴建成為大埕灣兩棲登陸聯演基地，在二○二一年也有０７１兩棲登陸艦在此與兩棲合成化部隊進行聯合演訓的紀錄。這都說明其有可能會是對台澎、甚至東沙島發動跨海攻擊的前進基地，自然有關注的必要。

須注意的是，國防部提到日前山東艦經過巴士海峽前往西太平洋，是作為解放軍攻防演練的假想敵。但對當前美軍而言，支援台海可能不會再如同過去一九九六年飛彈危機一樣，以航空母艦做為馳援的主力，取而代之的是高資訊化的電偵載台。因此對解放軍而言，此次演練除作為紅藍對抗之外，更有可能的是在演練從西太平洋發起對我國的攻擊。因此，自九月山東號航艦與其護航兵力從巴士海峽進入西太平洋軍演開始，之後解放軍一○三架次軍機襲擾我周邊海空域，再到最近大埕灣附近可能進行的兩棲登陸演習。這些演訓的背後，都可以從連續劇的角度來觀察。

在對台作戰中的區域拒止與反介入作戰，除了使用火箭軍的東風飛彈之外，解放軍海軍若能夠進入西太平洋處，能對我東岸進行打擊，也能作為區域拒止與反介入作戰的要角；緊隨而來的各型戰機，則負責確保台灣周邊的制空權；制空制海之後，最後再由集結在大埕灣的兩棲部隊發動攻擊。這也代表近期解放軍的演訓，不會是單一軍種的操演，而是跨戰區、跨軍種的聯合作戰演習。

對我國而言，為了避免讓敵方了解我偵蒐管道，勢必要在保密與增進國防透明度之間取得平衡。但在當前資訊爆炸時代，若民眾必須透過外媒報導才能知道台海當前的狀況與解放軍動態，自然會對我國國防產生懷疑。如何在避免引起恐慌的前提下，適度的讓民眾了解國防情勢，是在資訊時代必須更加強化戰略溝通的原因，亦為全民國防中的重要環節。

解放軍 國防部 飛彈

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