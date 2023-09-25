要談務實 先面對現實

台海會爆發戰爭嗎？這個問題的答案會因台海情勢而異，比如菱傳媒從五月至九月作五次調查，發現認為兩岸三年內會開戰者持續下降，認為不會開戰的比例持續上升，兩者各占四成和五成。因為四月蔡總統訪美後中共軍演，因此五月時有近五成認為會開戰，但隨時間推移民眾趨於無感；即便九月中超過百架共機擾台，但認為不會開戰的人數依然上升。再參考台灣民意基金會在去年裴洛西訪台前後的調查，若無特定事件，認為台海戰爭會發生的人數，應該在三到四成間，而認為不會發生則在五到六成之間。

非常弔詭的，這樣的民意結構有利於民進黨執政，卻不利於美國對台軍援。從二○二○年以來，共軍從進入我防空識別區、到跨越海峽中線、導彈穿越領空，到今年兩次演習模擬封鎖台灣，這些切香腸式的灰色地帶行動，已經讓台海處於戰爭邊緣。但是，如果多數民眾不認為會發生戰爭，當然不會對民進黨帶來壓力，就是要台獨也會有大問題。

反過來說，若美國民眾也持同樣看法，那美國對台軍售軍援都失去合理性。因此，這幾年美國軍方高層常有中共何時會侵台的預測，而近日眾院中國委員會主席蓋拉格更公開宣稱，若賴清德勝選，中共可能考慮對台作戰。結果，賴辦居然沒有反駁；因為，台灣社會不認為有戰爭，國際社會擔心會有戰爭，正是對民進黨繼續執政最有利的民意狀態。

然而，這樣的民意卻限制台灣的軍事準備，因為當多數民眾不覺得戰爭可能發生，自然不會有保衛國家的責任感。甚且，混亂的民調結果不但掩蓋這個問題的嚴重性，也掩蓋政府對國民從軍意願低落的無能為力。比如台灣民主基金會和杜克大學近幾年都有相關民調，前者說有七成以上民眾願意上戰場，後者則顯示只有三成左右民眾願意。

或許因為問問題的方法不同，導致兩份民調結果南轅北轍。然而，台灣民主基金會沒有公開民調細部資料，欲申請者只能用來教學研究，沒有開放媒體討論。作為國會成立的機構，還不如一般民調機構公開透明，實在沒有道理。事實上，近三年國軍申請退場者超過八千人，去年陸軍專科學校招生千人只有兩百人報到，而國軍選送美國軍校深造的軍官，則大多於期滿退伍。凡此都說明民眾從軍意願嚴重不足，國軍仍無法有效留才攬才。

若政府真有決心打造堅實的國防，首應加強憂患意識。民進黨總統參選人賴清德主張加強不對稱戰力，而不對稱作戰更需要抵抗意志高昂的民防部隊；但賴清德卻沒談如何強化民眾抵抗意志，反而把希望寄於和盟友合作。相反的，國民黨總統參選人侯友宜多次強調國民憂患意識，要在精神上武裝國民，進而才能談擴大後備部隊。雖然侯友宜強調對話交流，也明言兩岸不可能一下子回到馬時代。這些都是非常務實的態度，也獲得美方的肯定。

務實的路線始於面對現實，如果賴清德要做務實的台獨工作者，應先拿出辦法讓國民樂於從軍，而不是幻想盟友幫台灣打仗、幻想國人可以人人持槍上陣。期許侯友宜不只加強國民憂患意識，還能建立民眾對國軍的尊敬和憧憬，用強大的國防力量和有效的兩岸對話，做務實的中華民國捍衛者。