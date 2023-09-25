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長官消防不專業 基層難安

聯合報／ 謝承達／退休消防人員（台中市）

我是一位剛從消防局退休不久的消防人員，消防生涯工作廿五年，經歷了外勤與內勤的工作。我在工作上最不安的事，就是我的長官是「非消防系畢業」的。

我去醫院就醫，醫生是醫學系畢業的，我很心安；我去藥局拿藥，藥師是藥學系畢業的，我很心安；但我去消防隊上班救災，我的指揮官不是消防系畢業的，我終日寢食難安。

屏東火災爆炸案，一位對消防不專業的長官，在不了解現場的情況下，說出了「射水後爆炸」的一句話，再次讓我們見識到「非消防系畢業」的人當消防長官的問題，真的是讓基層悶得無話可說，士氣大受打擊！

因為《警察人員人事條例》規定，警大畢業的學生，依法取得警察官任官資格，所以就會發生「非消防系畢業」的人可以擔任消防長官的事。雖然「於法有據」，但於理不合，於情更是無益。非專業的人指揮專業的人去做不專業的事，這無異於驅羊餵虎，白白送命而已。這是常識，眾所周知，不待多言。

希望擁有人事權的政府首長們，任命消防長官時能任用「消防系畢業」的，這才能讓基層人員信服，更能讓消防員一輩子心安。

爆炸 警察

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