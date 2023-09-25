建檔、查證、測試 預知火場風險

屏東科技園區明揚國際廠房爆炸，導致四名消防弟兄殉職、共逾百餘人死傷。這次爆炸的原因有待進一步調查，不過，這次案例點出一個重要的問題是，火災現場爆炸能否預知？筆者認為答案是肯定的，但存在以下三大關鍵因素：

首先，關鍵資訊是否建檔？應該說，火場本來就有爆炸的風險，所以在進入火場前，如果消防員有完整的關鍵資訊，可能預知爆炸的風險。這些關鍵資訊在平時就應該準備與建檔，包括廠房資訊、廠房原物料（化學物質）存放的量以及擺放的位置，是否還有瓦斯或天然氣，都可以預知爆炸的風險。依過去的經驗或案例，消防局或環保局對於廠房易燃物品與位置，通常都有建檔或警示。問題在於，可能有建檔但未（或無法）在出勤前查證，也可能有些資訊沒有建檔，或現場存在難以掌握的動態因素。

其次，進入火場前是否有查證？假設消防局或相關機關有完整的火場資訊，消防員出勤前或出勤過程，是可以預知該廠房爆炸風險多高。只是火災來臨經常又急又快，消防員很難在短時間內充分查證爆炸的風險。因此，如果能盡可能爭取到一點點時間，查證火場爆炸的可能性，也許憾事就不會發生。而這過程，可由一一九勤務指揮中心協助，也就是在接獲報案的同時，接到電話的執勤員就必須以關鍵字進行查詢，或針對火災的廠房資料立即進行查詢，並同步提供關鍵訊息給第一線的消防救災人員，提醒他們在破門、射水，或進入火場是否可能危及生命安全。

最後，進入火場前是否進行偵測或測試？雖然有很多爆炸可透過資訊建檔與匯整，能預知火災現場爆炸的可能性，但我們也必須承認，火災現場瞬息萬變，存在許多不確定性。因此，如果消防員在進入現場前，能有先鋒科技進行測試，也許部分消防人員可以躲過傷亡。例如，是否容許無人消防車，或以小型無人機，在第一時間進入現場測試、蒐集現場資訊。

依生還消防小隊長的說法，依稀知道化學物質可能存在風險，不確定會否爆炸，不久後就爆炸了。雖然如此，未來仍可以嘗試釐清該化學物質特性，並透過現有資料（含大數據），並結合人工智慧ＡＩ研發機器人救災或測試火災現場，也許可減少消防員的無謂傷亡。

救災如作戰，而且經常狀況緊急或時間緊迫，如何避免未來再有憾事發生，必須透過每個個案的火災調查和深刻檢討，了解火場爆炸的關鍵資訊為何，以及能否納入事前查證的訊息。這須仰賴過去的案例、測試及不斷研發，唯這需要成本，因此需要首長和預算的支持。