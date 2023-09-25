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優質認證 不保證安全

聯合報／ 鄭榮郎／正修科大工管系教授（高雄市）

屏東科技園區明揚國際公司工廠發生嚴重火災，逾百人傷亡悲劇，後續的企業生產線重建，如何贏得顧客再度信任、取得訂單，還有很長的道路要走。

事實上高爾夫產業價值鏈，從設計桿身到球頭、不同材質到配重參數，都有一定標準化作業流程，無論是前段製程材料鑄造，還是後段桿頭的加工、研磨、塗裝等，皆已走向精品化設計，帶動單價持續提升。但相對製造程序要求高，雖然屬於傳統產業，但已是高科技精密的製程。台灣球頭代工世界第一，其中明揚公司更是寡占代工產品產業之一。

發生這次大火，對罹難者、殉職消防隊員及其家屬很不幸，對高爾夫產業亦是重傷。中國崛起後，高爾夫產業成長發展，如何重新建立供應鏈，轉單已是意料中的事。

為了讓企業能獲得優質企業認證之資格，政府總是委託財團法人舉辦各類的企業認證活動。優質企業認證制度係為符合國際貿易安全與便捷標準架構所設置，目的為促進貿易便捷化及通關效率。以嚴謹態度定期審核供應鏈安全相關流程與機制，希望藉由環安衛之風險管理、監督及改善，以防範廠區內之環境、安全及衛生相關災害。明揚雖符合「優質企業認證」，通過「ISO 14001環境管理系統」，但還是要落實於日常管理當中，定期追蹤審查。認證只是過程，持續經營改善才是重點。

美中貿易變局，加上新球頭設計更加複雜講究，已近藝術品等級。球頭製程動輒超過一百道工序，企業若要維持高品質，在球頭材料開發及精密設計、工藝基底地位，都必須要不斷的精進，穩定品質交期、維持高良率與毛利率優勢，但相對忽略工業職業安全規範ＯＳＨＡ，三班制加班超時沒有一定的規範，也是企業對內部管理不容疏忽的重點。

傳統高爾夫球代工是由合成橡膠、關鍵鏈添加物混合而成，內部橡膠含量高達九十九％，耗用過多的人力，現場高密度的化學材料、粉塵、塗裝的油漆味，更是對現場管理重大的風險因素。

工業4.0製程自動化，全自動研磨、拋光技術，研磨製程最耗人力，是品質控制的關鍵製程之一。研發智慧生產，以機械手臂全自動研磨，大幅減少人力成本外，更推升品質走向更穩定、優良。製程自動化提升的努力，突破過往營運效率波動過大的困境，是傳統產業轉型之道。

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