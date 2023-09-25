明揚大火 安全管理多盲點

屏東明揚高爾夫球具廠發生大火，造成逾百人傷亡，其中含四位年輕消防員殉職。事件初步推估，疑似是化學物質洩漏引起火災和氣爆。

明揚曾獲優質企業認證，是高爾夫球具代工龍頭，台灣外銷高爾夫球「每二顆有一顆」來自明揚。這樣從外部看來優質的公司，內部的消防與安全衛生管理體系理應極為完善，卻發生目前還未能釐清原因的大火，種種跡象均顯示安全管理有諸多盲點。

第一，消防人員看過廠內物料資料並判斷後，決定進入火場搶救，卻隨即發生大爆炸，資料是否不正確？第二，火災發生後，消防警報系統應自動啟動，通知內部人員逃生疏散，居然還有一位林姓經理因跑回火場通知同事逃生而不幸喪生，消防警報系統是否沒有作動？第三，廠內勞工在火災發生後憑直覺逃生，逾百人傷亡，平常的消防救災逃生演練是否落實？第四，依據廠方說法「火災發生原本只有濃煙冒出，廠內勞工試圖應變處理，不料過沒多久就發生爆炸」，緊急應變處理程序是否正確與落實？第五，廠方第一時間即猜測是「粉塵爆炸」釀成災害，表示廠內粉塵狀況早已被知悉，是否之前已有對應「粉塵爆炸」的措施？

火災原因固然必須深究探討，但歸根結柢癥結在於國內工廠安全管理著重在「職業安全管理」（ＯＳＭ），卻長期忽略「製程安全管理」（ＰＳＭ）的重要性。

ＯＳＭ針對個人的安全進行規範，主要保障「人員」的安全，避免發生夾捲傷害、跌倒、墜落等事件。ＰＳＭ則以維持製程的條件與安全狀態為宗旨，確保「製程」（整個工廠）的安全操作，避免發生火災爆炸、毒性物質外洩等事件。國內工廠的安全管理人員常做的「安全觀察」，幾乎都是在看該動作是否會造成「人員」受傷害，卻常常忽略到該動作是否會造成「製程」偏離安全操作範圍。

ＯＳＭ係採用「條文式」法規，依照條文逐項遵行即可（例如工作走道不得小於一公尺）。ＰＳＭ則採用「性能式」法規，依據各廠不同製程的特性、操作條件，如化學品、溫度、壓力等，在確保工廠製程安全運作條件下，設置符合自己需求設施（例如乙烯製程走道設置為三公尺—推車需求）。

跌倒、墜落等「職業安全事故」發生機率較高，但事故規模小；火災爆炸等「製程安全事故」發生機率極低，但事故的後果極其嚴重。國內工廠在安全管理作業上，因為觀念的混淆誤解，製程安全管理操作技術門檻高，所以長期忽略製程安全管理的部分，常導致安全績效指標「良好」，卻仍然發生重大事故。

以航空公司為例，雖然空服員提舉行李造成的肌肉骨骼傷害（ＯＳＭ）績效指標良好，但改善此問題並無法提升飛航安全（ＰＳＭ）。國內工廠的安全管理作業，必須調整做法，補足製程安全管理的範疇，才能真正確保安全。