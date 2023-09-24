企業只求安全低標 悲劇難止

屏東明揚科技廿二日因大火引發爆炸，釀成四名消防員殉職及數名員工死亡失聯，總計逾百人死傷慘劇。是否因火場有待援者，促使消防員捨棄行使退避權、放棄自保機會？消防員沒人想成為英雄，只想完成任務、退盡裝備後平安回到家；但如此微小的期許，卻在台灣遍地造就經濟榮景的工廠中難以實現。

追根究柢，許多企業往往是災前僅維持合法合格的最低公安水平，只捨得投資產品研發、行銷、人才培養、擴地擴廠，卻捨不得改善處處是危機的工廠，更捨不得進行高於合法的投資與精進，以致造成陷員工於危險、陷救援者於危機的困境；遇災缺乏初期滅火、局限火煙、緊急避難認知，只會撥打一一九等待救援；災後只檢討消防救援的不是與缺失，忽略消防員巧婦難為無米之炊的困境。

成堆的化學存放物、熱源、機器與可燃物、不安全的環境與空間，以及明顯不足以應對火災風險的設施，在如此的嚴苛條件下，寄望消防員能完美完成任務並全身而退，實屬好高騖遠，也是最簡單粗暴的撇清責任，更是把整個社會安全捲入，撕裂人民對消防機關的信賴機制。

完美的救災作業期盼總在悲劇性的災害後出現，卻仍舊糾結於滅火設備的投資、否定其所能拯救的龐大損失及未來前景，如此因噎廢食，導致台灣多數工廠仍未區劃局限隔絕其他大量可燃物、全廠區域不設撒水，致使空間安全性不足，且多未落實防火管理。一旦起火、快速延燒甚至爆炸，企業主及保險公司勢必處於風口浪尖，而重傷、殉職救災人員與員工，則成為最無辜犧牲者。

只要有減災邏輯思維與必要可行有效的關鍵投資與作業，即可輔助促成「不至於家破人亡慘重後果」的實現；反之，如廠方平時缺乏鋪陳關鍵必要的減災作為，如防火區劃、自動撒水設備、防火管理等，一旦火災發生，即使員工與救援人員用盡洪荒之力緊急避難與應變救援，仍無力阻止災難。

台灣亟需避免再度發生重大火災事件，建管與消防法規的強化，也需要加速檢討精進。唯有加強工廠空間的安全性，才能保護比較多的人，包含來救援的消防人員。我們需要的是實際的評估與實踐，莫讓無數條殞落火場的寶貴生命，以及失去至親而分崩離析的家庭白白犧牲。