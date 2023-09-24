應讓消防戰士預見風險

屏東明揚科技廠火災爆炸案，造成百人受傷和四名消防員英勇殉職，到底是什麼因素造成如此劇烈爆炸？是否能調查事故真正原因來防止類似事件再發生？這正是我們要即刻進行的。

根據媒體所得相關資訊比對分析，可以排除物理性爆炸（爆炸時不會有化學性火焰）、火災閃燃（不會有爆炸壓力波）、ＢＬＥＶＥ（容器沸騰液體膨脹蒸汽爆炸現象）及烷類瓦斯等，最後無法排除爆炸的種類如下：

首先是過氧化性物質，有機過氧化物是一種含有「過氧」基（兩個氧原子）的碳基化合物。 正是「過氧基」的雙氧使有機過氧化物既有用又有害。 過氧基的化學性質不穩定，會發生不同程度的分解。因為此物質有非常高的反應性，任何化學污染皆具潛在危險性。又過氧化物分解是放熱性，釋放能量。當這種能量無法足夠快地消散時，就會導致溫度升高，從而增加分解反應速率，形成一種自我加速分解過程。所有的有機過氧化物在熱分解產生碳氧化物，都會劇烈燃燒，撲滅有機過氧化物引發的火災極其困難，因該化學物質提供了支持燃燒所需的氧。假使未管制同時儲存可燃性物質會產生起火還原爆炸。

因此，每種過氧化物配方以及包裝尺寸和形狀都是特定的。必須始終嚴格控制溫度以避免升至自加速分解溫度。在儲存要求上，應依「公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法」規定，進行分室分類分開之安全儲存，尤其避免與可燃物共存，且堆置高度及同室儲存總量應受到嚴格限制。然而，本案事故廠房中存放相當多過氧化物，當火災發生的第一時間，此種危險爆炸性資訊，是否告知到場消防隊，而致使不知情消防人員冒險挺進？

再者粉塵爆炸，即懸浮中固體細小粒徑，分散於足夠高濃度，遇有起火源形成快速燃燒現象，是一種非點源爆炸。與可燃性氣體爆炸比較，粉塵分子間距離近，質量與能量傳播距離短，在劇烈運動形成高熱能力量較一致，產生的能量大與燃燒時間較長，所以傳播能量與質量造成的破壞及燒毀的程度會較嚴重，這是粉塵碳氫含量高所致，且會有二次粉塵爆炸之現象；但粉塵本身有重量，必須是懸浮狀，始能於空氣中與氧形成大表面積接觸反應。且多重反應爆炸是粉塵爆炸的最大特點，爆炸後短時間內爆炸中心區會形成負壓，周圍空氣填補進來，形成所謂迴流區，此與揚起的粉塵再次混合，在第一次爆炸高溫下引起第二次爆炸，而會比第一次爆炸還嚴重。在粉塵毀滅性爆炸案例，大多數損壞和傷亡是由於二次粉塵爆炸所導致的結果。觀察本案所得資訊，無法確認是相鄰廠房產生二次爆炸，如果是即為粉塵爆炸之獨有特徵。

次者，火災爆燃現象，是一種帶有壓力波之低階爆炸現象，因是侷限空間內的高溫火災，已蓄積大量可燃氣體，一旦大門被開放後，不久會噴出急激火球現象。所以其發生前會有明顯徵兆，即開口處開放前：從室內噴出黃褐色的濃煙，打開門可能會相當燙手；一旦大門開放後，煙像逆流似地被強烈吸進室內，且室內煙成渦旋狀態，而數秒至數十秒後發生大量火球噴出現象。觀察本案資訊，即開門後不久即發生爆炸，根據此一情況是有符合爆燃之現象。

最後，禁水性物質爆炸，必須與水相互作用，發生劇烈化學反應，釋放易燃氣體並放出熱量而自燃或爆炸；之所以禁水之理由，即與水產生發熱反應，大多生成非常危險之易爆氫氣；因此發熱又加上氫氣，是一種危險之組合。而本案消防局公開說明，開門時並未有射水之動作。

綜合所述，最後再根據新聞之現場爆炸瞬間影像，所得爆炸火焰及煙流光譜剖析，第一時間火焰未帶有濃厚未燃黑煙，可以排除火災爆燃現象。瞬間畫面中未有碳粒子出現，而是一種相當量之灰煙團形成，初步判斷是過氧化性爆炸之特徵，此種爆炸不需要水，僅需某種超量儲存程度，再受到環境的一定溫度，即產生自我加速熱分解，形成室內累積大量碳氧化氣體，因本案挑高鐵皮廠房存量多，而產生劇烈帶有衝擊波之分解爆炸現象。此如同二Ｏ二Ｏ年日本靜岡縣吉田町廠房火災爆炸同出一轍，當時造成三名消防員和一名警察殉職，於打開大門入內時旋即發生爆炸。日本事後檢討是儲存大量過氧化物（過碳酸鈉）卻未通報消防單位，且儲存在輕結構鋼骨廠房，造成消防人員「無法預見」，在難以控制的快速燃燒膨脹現象期間發生。如此過氧化物形成爆炸性強大衝擊波之激烈燃燒現象，管制量五十公斤，為消防局列管之公共危險物品。

消防是風險極高的行業，第一線人員出勤每次都能安全無虞返隊嗎？而救災人員能接受多少傷亡風險？對於這個問題，當災害事件發生時，第一線人員每分每秒都必須試著去理解它。每一的救災場所皆具不同建築空間屬性，進入火場本就相當危險，又加上面對未知的化學危險物質。然而，不能只把大部分風險留到最後災害異常時，由第一線年輕消防人員來承擔這一行政怠惰的結果。一旦如此，就算有再好的裝備與訓練，仍無法確保基層消防戰士能安全地從火場回來。