名家縱論／一顆雞蛋 災難級的負面教材

陳吉仲惹出來的雞蛋風波，對政治學和公共政策丶政治傳播的學生，是很難遇到的好教材。它展示了一個傲慢自閉的政府，加上一個無能自私的政客，如何搞出一個政府、人民、產業三輸的政策。這是災難級的完美風暴，也是罕見的政治自殘。

國際上很少這樣的例子，最接近的是斯里蘭卡：總統禁用化肥，一手把國家搞到破產，失能的治理讓全國面臨立國以來最大政經危機，最後落跑。而在台灣，破產的是人民對政府的信心。

缺蛋危機中，只見分布各地的問題蛋倉庫像草原地鼠般從洞裡冒出來。官員說了那麼多的謊，毫無愧色，是臉噴了蠟鍍了膜嗎？

但是，怎麼走到這步的呢？

過度自信，自以為是，是陳吉仲和政府團隊最大問題。一路走來，以「假訊息」和網軍對付批評，操控輿論的愚民政策，讓資訊不對稱的民間很難置喙，造成有恃無恐，容易形成集體盲思。對錯誤一路開綠燈，成為通往失敗的單行道。

政策炒短線，不圖長治久安，只知大撒幣搞政策當沖。遇到質疑批評，就當場耍弄言語機鋒，掩護自己的失職。就像「萊克巴多胺是豬的保健食品」，誰聽得下去？

公共政策最重要的三要素：價值判斷、事實判斷、與後果判斷，陳吉仲全都失算。至於政治上最重要的形勢判斷，更低估了人民對他的仇恨值，以災難收場的結果，意外嗎？

問題蛋擾動民心，立委、縣市長要資料，不給就是不給，囂張跋扈，讓人想起買疫苗風波時，政務委員羅秉成用「國家尊嚴」阻擋外購疫苗的嘴臉。

遮掩、否認、拒絕公開、指控抹黑、威脅提告，擺明了「此地無銀卻不給查」，一味遮掩在某些時刻顯得相當成功；但到了見真章時刻，便看清楚這個「政治模式」操作的結果，只是用油漆刷把自己刷到牆角，全無迴旋餘地。

就像漢娜鄂蘭提出了「平庸的邪惡」，在封閉的極權體制可以創造出一個責任流通與轉移的循環；體制中的每一個協力者，都有自認成理的理由，像是「為國家做事，有多辛苦」，台灣當下也到處都可見類似的自辯。

陳吉仲「走秀」下的農委會（農業部），曾經頻創新高的近一千五百億年度預算，至少三分之二都用在各式補貼與大內宣，無論大蒜廿億、鳳梨十億、班班吃石斑六億，已令民眾疲乏厭惡。台灣面臨空前的氣候變遷、農業轉型問題，領導者在關鍵時刻應該做有智慧、有視野的判斷決策，並非俯仰上意，只求保住官位。這次狼狽走人，最後還憤慨自認「被抹黑」，竟不知自己失能失職已病入膏肓？

這次情勢變了，民意被激怒燎原。本質的醜陋，無法靠塗脂抹粉掩蓋，一日數變的反覆說詞，養了網軍側翼也不知該如何應戰。蔡英文變成吃瓜路人，賴清德像木頭人；執政黨立委全面噤聲；親綠電視台全面淡化；政論名嘴避談，此際形勢已很明朗，陳吉仲卻還在硬扯別人造謠抹黑，終究蒼白無力，劇本至此，人民勝利。而讓人失望詫異的是：「政黨為重，人民為輕」，這是什麼樣的執政團隊？

蔡英文在提出「食安五環」時，好像不知道這是要執行的。無視民間觀感，硬要拔擢陳吉仲出任部長，也讓人嘆氣。曾經的反萊劑大將是他，後來的挺萊豬大將也是他，如今走下神壇，被釘上恥辱柱。這種教材，真的是少一點比較好。

（作者為政大傳播學院教授）