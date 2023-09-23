打開真相 鑰匙在你我手中

遭各界批評戀棧權位的陳吉仲終於下台，但是他給農業（大補貼）及文官體制（只重關係不重專業）留下的遺毒，將繼續毒害台灣農業，若不徹底剷除，很可能斷送台灣農業的未來。

近兩年來，台灣民眾已經受盡了缺蛋、食安風險和物價高漲的痛苦，也厭倦了農業部官員們為了圓進口雞蛋黑箱的謊，在媒體面前臉不紅氣不喘胡謅硬拗，不僅讓專業人士看不下去，也讓民眾對政府失去信賴。而真相迄今依舊未明，消費者對進口雞蛋品質及食安的疑慮難除，受害最深的是民眾的健康，也再度驗證「德不配位，必有災殃」。

高官們敢冒大不韙，憑藉的正是只要主子不說話，任天下人唾罵，亦無人能奈我何，眼裡沒有責任政治和道德倫理，遑論人民福祉。「小英男孩」恃寵而驕，施政一錯再錯，民眾在無奈和憤怒之餘，亦該反省孰令致之！

權力可以使人腐化，「絕對權力使人絕對腐化」古今皆然，無論政黨顏色，民眾都必須綁緊權力這隻野獸，期盼民眾在經過蔡政府執政這些年的痛苦後，能學到慘痛教訓，不再搞偶像崇拜，再遭民粹綁架。

素質優良的公務人力是提升國家競爭與政府效能的基石，然而，蔡政府這些年恣意破壞文官制度，不僅大量任用學生、親信和派系中人，還改採雙軌制擴大無須經過國家考試的政務職位，文官體制幾乎變成「分贓制｣，用人不是基於專業能力，而是看黨派和忠誠，更不需要有任何中立的觀念，致使公務員態度轉為消極保守，施政亂了套，忘了「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」的古訓，致社會亂象重生，施政愈來愈離譜，民眾對於政府效率和文官工作績效強烈不滿，也失去對官員的尊重。

台灣民眾想要重回正軌，過安定生活，除了需政黨輪替外，未來文官體制也必須重整，例如關閉晉用後門，疏通升遷管道，落實績效管理，依法行政，遵循行政中立法，讓政治不再凌駕專業，重新找回公務員為人民服務的熱情和民眾的信賴。

立法院開議後行政院長陳建仁雖然道歉，並提出所謂五大精進措施，但真相依舊未明，在野立委若仍無法給行政院足夠壓力，讓真相大白，就應考慮上街，展現人民力量，否則將有負民意付託，也不必期盼選民會把選票投給無力幫民眾監督政府的民代；同樣的，賴清德若繼續沉默、繼續包庇行政團隊，不願跟民眾站在一起，選民又怎會放心把治國的重任交到他手上？

「民之所欲，長在我心﹂，是政客最常掛在嘴邊的話術，而當前進口蛋的荒腔走板，正暴露出蔡政府施政的無能與無心，這難道是當初八一七萬支持者所樂見的嗎？護衛食安人人有責，護衛家人生命安全，尤其免於戰亂更是責無旁貸，這靠的是行動，不是口水，而政客只在乎選票。面對政府的倒行逆施，高官的無賴無恥，民眾別只顧自嘆自艾，畢竟打開真相的鑰匙就握在您手中！