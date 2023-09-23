快訊

明揚大火4消防員「爆炸被震飛」3殉職1失蹤 6員工失聯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

打開真相 鑰匙在你我手中

聯合報／ 李武忠／農漁經學者（台北市）
農業部前部長陳吉仲宣布請辭後，綠營上下一片惋惜之聲，甚至有人主張要把陳吉仲放在不分區立委提名第一名。圖／聯合報系資料照片
農業部前部長陳吉仲宣布請辭後，綠營上下一片惋惜之聲，甚至有人主張要把陳吉仲放在不分區立委提名第一名。圖／聯合報系資料照片

遭各界批評戀棧權位的陳吉仲終於下台，但是他給農業（大補貼）及文官體制（只重關係不重專業）留下的遺毒，將繼續毒害台灣農業，若不徹底剷除，很可能斷送台灣農業的未來。

近兩年來，台灣民眾已經受盡了缺蛋、食安風險和物價高漲的痛苦，也厭倦了農業部官員們為了圓進口雞蛋黑箱的謊，在媒體面前臉不紅氣不喘胡謅硬拗，不僅讓專業人士看不下去，也讓民眾對政府失去信賴。而真相迄今依舊未明，消費者對進口雞蛋品質及食安的疑慮難除，受害最深的是民眾的健康，也再度驗證「德不配位，必有災殃」。

高官們敢冒大不韙，憑藉的正是只要主子不說話，任天下人唾罵，亦無人能奈我何，眼裡沒有責任政治和道德倫理，遑論人民福祉。「小英男孩」恃寵而驕，施政一錯再錯，民眾在無奈和憤怒之餘，亦該反省孰令致之！

權力可以使人腐化，「絕對權力使人絕對腐化」古今皆然，無論政黨顏色，民眾都必須綁緊權力這隻野獸，期盼民眾在經過蔡政府執政這些年的痛苦後，能學到慘痛教訓，不再搞偶像崇拜，再遭民粹綁架。

素質優良的公務人力是提升國家競爭與政府效能的基石，然而，蔡政府這些年恣意破壞文官制度，不僅大量任用學生、親信和派系中人，還改採雙軌制擴大無須經過國家考試的政務職位，文官體制幾乎變成「分贓制｣，用人不是基於專業能力，而是看黨派和忠誠，更不需要有任何中立的觀念，致使公務員態度轉為消極保守，施政亂了套，忘了「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」的古訓，致社會亂象重生，施政愈來愈離譜，民眾對於政府效率和文官工作績效強烈不滿，也失去對官員的尊重。

台灣民眾想要重回正軌，過安定生活，除了需政黨輪替外，未來文官體制也必須重整，例如關閉晉用後門，疏通升遷管道，落實績效管理，依法行政，遵循行政中立法，讓政治不再凌駕專業，重新找回公務員為人民服務的熱情和民眾的信賴。

立法院開議後行政院長陳建仁雖然道歉，並提出所謂五大精進措施，但真相依舊未明，在野立委若仍無法給行政院足夠壓力，讓真相大白，就應考慮上街，展現人民力量，否則將有負民意付託，也不必期盼選民會把選票投給無力幫民眾監督政府的民代；同樣的，賴清德若繼續沉默、繼續包庇行政團隊，不願跟民眾站在一起，選民又怎會放心把治國的重任交到他手上？

「民之所欲，長在我心﹂，是政客最常掛在嘴邊的話術，而當前進口蛋的荒腔走板，正暴露出蔡政府施政的無能與無心，這難道是當初八一七萬支持者所樂見的嗎？護衛食安人人有責，護衛家人生命安全，尤其免於戰亂更是責無旁貸，這靠的是行動，不是口水，而政客只在乎選票。面對政府的倒行逆施，高官的無賴無恥，民眾別只顧自嘆自艾，畢竟打開真相的鑰匙就握在您手中！

延伸閱讀

畜產會進口蛋資料來了 北市衛生局一看傻眼：都是公開資料

新竹市液蛋品8成來自勤億 議員要求國稅局介入強力稽查

混蛋與混油案驚人相似 立委馬文君：農業部和頂新誰更混蛋？

苗博雅為蛋發聲遭疑慢半拍 羅智強諷：護航民進黨選民看眼裡

相關新聞

打開真相 鑰匙在你我手中

遭各界批評戀棧權位的陳吉仲終於下台，但是他給農業（大補貼）及文官體制（只重關係不重專業）留下的遺毒，將繼續毒害台灣農業，...

蛋災 選舉考量惹的禍

都是選舉考量惹的禍！民進黨政府基本上就是個選舉動物所建構的選舉機器，為了選舉不擇手段，什麼事都做得出來，蛋災就是個典型的...

不能怪政府 只能怪巴西蛋？

台中市政府日前查獲二家替農業部代工的液蛋製造廠將進口蛋產地標示台灣，業者喊冤是當初農業部人員要求標示產地為台灣。

總統選舉得票過半才是民主

本周我所任教的大學經濟學系迎來一位貴客，那就是捷克總統參選人內魯多娃（Danuše Nerudová），她和師生們分享了...

提升尊嚴解長照人才荒

聯合報日昨報導長照類（科）休、退學率高難解人才荒，筆者心有戚戚，這是目前長照機構亟需解決的嚴重問題。長照科系學生畢業後會...

博愛座改專用 日本經驗可參考

日前，作家李昂在臉書表示，搭乘捷運時，遇到三名坐在博愛座的年輕人不願讓座；但疑似當事女學生回擊，稱李昂當天走到她面前只是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦