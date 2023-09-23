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總統選舉得票過半才是民主

聯合報／ 劉瑞華／清華大學經濟學系教授（台北市）

本周我所任教的大學經濟學系迎來一位貴客，那就是捷克總統參選人內魯多娃（Danuše Nerudová），她和師生們分享了從一位大學教師如何突破玻璃天花板，在三十九歲時擔任大學校長，再參選總統的歷程。許多聽眾最感興趣的是捷克的總統選舉制度。

內魯多娃在今年初的捷克總統大選中第一輪獲得第三高票，雖沒進入第二輪，但她的選民在第二輪造成了決定性的影響。在問答時，有聽眾指出我國的總統選舉只有一輪投票，得票數最高者即可當選，提問兩輪投票是否花費太多資源？她的答覆很簡單：這就是民主。

為什麼要兩輪投票？因為可以確保總統當選人獲得過半選民的支持。我們都知道，民主的基本原則是「少數服從多數」，然而卻對何謂多數可能一知半解。第一輪投票時的候選人超過兩位時，獲得最高票的候選人得票可能並未過半，雖然得票比較多，但不是真正多。第二輪投票對第一輪得票最高的前兩名再投一次，贏者得票過半，那才是真正的多數，這樣的選舉才被認為是真正的民主。

人口只有一千萬出頭的捷克，總統參選人多數都沒有政黨提名，連署人數門檻為五萬人。相較之下，我們的總統參選人連署門檻必須超過二十八萬人，還要繳一百萬元保證金，困難度可不低。

本周起登記參選的連署作業開始，已有十組領表。這些人為什麼躍躍欲試？答案很可能是因為只有一輪投票，當選無需得票過半，可以賭一賭。

不過半的總統選舉制度還有一個大缺點，那就是妨害選民「誠懇投票」，也就是會促使選民「策略性投票」，用「棄保」放棄最支持的候選人，試圖保住次佳的，以避免更不喜歡的人當選。

我個人對於台灣實施總統直選以來一直採用的殘缺制度深不以為然。不論是相對多數選出未獲過半支持的候選人當選總統，或者得票過半的當選者被懷疑是「棄保」才僥倖贏得大位，這樣的民選總統，都是有瑕疵的民主程序下產生的人選，實在不堪作為民主政治的理想結果。

觀察各個總統制國家，與我們相當的國家只有南韓是用一輪投票相對多數選總統，難道要等到韓國早我們修改，台灣才能覺醒嗎？

要修改並不困難，只要在立法院對「總統副總統選舉罷免法」第六十三條提案修法，明年的總統大選也許還趕得上。立法院新會期開議，我呼籲朝野各政黨，拿出良知良能與良心，做一件台灣可以自豪的民主改革吧！

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