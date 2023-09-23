聽新聞
test
0:00 / 0:00
蛋災 選舉考量惹的禍
都是選舉考量惹的禍！民進黨政府基本上就是個選舉動物所建構的選舉機器，為了選舉不擇手段，什麼事都做得出來，蛋災就是個典型的「選災」。
擔憂缺蛋影響選情，前所未有地進口大量巴西蛋，還「授意」蛋商混充國產蛋包括蛋液，衛生堪慮，引發國人食安恐荒。顯然政府就是食安的元凶，筆者覺得，這在民進黨執政之下其實並不意外，對選情無益反大傷。
如果民進黨繼續以選舉為至高無上，將政府做為選舉機器，如同上癮而無法收手，預料恐怕不會只有蛋災而已，我敢說，選前選後必然還會繼續爆選災，看是什麼型式而已。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言