蛋災 選舉考量惹的禍

都是選舉考量惹的禍！民進黨政府基本上就是個選舉動物所建構的選舉機器，為了選舉不擇手段，什麼事都做得出來，蛋災就是個典型的「選災」。

擔憂缺蛋影響選情，前所未有地進口大量巴西蛋，還「授意」蛋商混充國產蛋包括蛋液，衛生堪慮，引發國人食安恐荒。顯然政府就是食安的元凶，筆者覺得，這在民進黨執政之下其實並不意外，對選情無益反大傷。

如果民進黨繼續以選舉為至高無上，將政府做為選舉機器，如同上癮而無法收手，預料恐怕不會只有蛋災而已，我敢說，選前選後必然還會繼續爆選災，看是什麼型式而已。