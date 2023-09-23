博愛座改專用 日本經驗可參考

日前，作家李昂在臉書表示，搭乘捷運時，遇到三名坐在博愛座的年輕人不願讓座；但疑似當事女學生回擊，稱李昂當天走到她面前只是自言自語「我再試一次，看誰要讓座給我」等。這起讓座事件除引發社會正反意見，博愛座存廢議題也再次浮上檯面。主管機關衛福部則表示，將「放寬對象，但不取消」。

帶團去日本各地搭乘過不少捷運，皆有英文同為Priority Seat的「優先席」。一九九九年日本的「阪急電車」曾經廢除「優先席」，希望全部座位都可以是「優先席」，但因乘客欠缺讓座禮儀，八年後又回歸設置「優先席」。北海道札幌市營地下鐵獨一無二以「專用席」字眼（This is a special seat for.）取代「優先席」，下方圖示老幼傷殘等，雖無標明誤坐罰則，但頗見成效。

根據二○一六年至一七年間當地調查，札幌市營地下鐵的三條路線，「專用席」空席率約五成，比關東主要三條地下鐵的「優先席」約兩成來得高；但「專用席」有九成以上是特定人士乘坐，而「優先席」僅有近兩成是對象人士乘坐。

Priority Seat詞彙及概念源於西方，華人世界疑延伸孫中山「博愛」精神翻成「博愛座」，似乎曲高和寡且易有紛爭；日本人忠於原味翻成「優先席」，又獨創「專用席」，優缺點皆值得我們參考。