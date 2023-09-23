提升尊嚴解長照人才荒

聯合報日昨報導長照類（科）休、退學率高難解人才荒，筆者心有戚戚，這是目前長照機構亟需解決的嚴重問題。長照科系學生畢業後會直接進入職場服務的學生，許多都是目前已在長照機構服務的在職進修學生；而沒有長照經驗的學生畢業後選擇的工作職場，又多是目前積極宣傳宣導的居家服務單位。當前整體長照服務單位均面臨照顧人力不足的問題，但是機構照服員不足的問題遠高於社區居家服務的單位。

目前長照科系學生畢業不就業，或是就業不選擇到住宿式長照機構服務的問題，筆者以多年擔任長照機構經營者、開辦照服員訓練班，並在大專院校高齡服務事業科授課經驗，提出幾點實務經驗：

首先，是居家服務條件優於機構照顧。長照2.0推行至今，讓許多失能民眾及家庭獲得幫忙，也解決許多照顧者的壓力，成效已逐漸開花結果。為了吸引照服員到社區及居家服務，提升照服員基本薪資、調整服務項目給付方式、彈性服務時間等利多；而機構照服員則需輪夜班、假日休假需輪班、薪資普遍低於居家照服員，還需要接受多項考核評鑑稽核。居家服務員的工作儼然成為機構照服員轉職，及高齡照顧科學生畢業找工作的第一選項。如此人力瓜分的現象，如同挖東牆補西牆，解決社區居家照顧人力問題，卻造成機構照服員流失的危機。

其次，長照科系的招生誘因與現實有落差。選擇從事高齡服務工作的學生本就不多，家長支持就讀的情形也很少，因此學校提出就讀長照相關科系的願景，包括畢業後可擔任長照機構的管理者、可擔任長照個案管理員（Ａ個管）、居服督導、活動帶領員等，幾乎都是管理角色，但當學生真正到職場服務時，卻發現有很大的落差，於是就選擇離開職場。

再者，高齡照顧科學生畢業後擔任基層照顧工作的意願低。長照2.0讓居家社區服務如雨後春筍般持續成長，我的學生畢業後想要從事社區居家服務的比率居然高達百分之九十，並且希望藉由學歷的提升，有機會擔任居服督導、照管專員，或是相關業務主管，而不用長期耗費太大體力執行洗澡、大小便處理、翻身拍背、輪椅上下床等需耗費大量體力的工作。

最後，機構依賴外籍照服員，本籍照服員臨床照顧能力及角色被邊緣化。因本籍照服員不易招聘，機構外籍照服員擔任機構重要照服人力，而本籍照服員流動率高，造成專業訓練不足夠，出現外籍照服員照顧技術比本籍照服員還熟練的現象。

以上問題已長期呈現，希望相關高齡照顧科系與學校教育能妥慎規畫，培養學生從事照顧工作的技能，提升畢業生選擇臨床照顧工作的意願，並提升其擔任機構照服員的榮譽感及留任意願。希望年輕的長照人才能選擇長照服務，也希望已從事長照的人員，能有尊嚴及充滿榮譽感繼續在長照職場努力。