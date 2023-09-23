快訊

明揚大火4消防員「爆炸被震飛」3殉職1失蹤 6員工失聯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

提升尊嚴解長照人才荒

聯合報／ 李莉／台灣長期照護專業協會理事（新北市）

聯合報日昨報導長照類（科）休、退學率高難解人才荒，筆者心有戚戚，這是目前長照機構亟需解決的嚴重問題。長照科系學生畢業後會直接進入職場服務的學生，許多都是目前已在長照機構服務的在職進修學生；而沒有長照經驗的學生畢業後選擇的工作職場，又多是目前積極宣傳宣導的居家服務單位。當前整體長照服務單位均面臨照顧人力不足的問題，但是機構照服員不足的問題遠高於社區居家服務的單位。

目前長照科系學生畢業不就業，或是就業不選擇到住宿式長照機構服務的問題，筆者以多年擔任長照機構經營者、開辦照服員訓練班，並在大專院校高齡服務事業科授課經驗，提出幾點實務經驗：

首先，是居家服務條件優於機構照顧。長照2.0推行至今，讓許多失能民眾及家庭獲得幫忙，也解決許多照顧者的壓力，成效已逐漸開花結果。為了吸引照服員到社區及居家服務，提升照服員基本薪資、調整服務項目給付方式、彈性服務時間等利多；而機構照服員則需輪夜班、假日休假需輪班、薪資普遍低於居家照服員，還需要接受多項考核評鑑稽核。居家服務員的工作儼然成為機構照服員轉職，及高齡照顧科學生畢業找工作的第一選項。如此人力瓜分的現象，如同挖東牆補西牆，解決社區居家照顧人力問題，卻造成機構照服員流失的危機。

其次，長照科系的招生誘因與現實有落差。選擇從事高齡服務工作的學生本就不多，家長支持就讀的情形也很少，因此學校提出就讀長照相關科系的願景，包括畢業後可擔任長照機構的管理者、可擔任長照個案管理員（Ａ個管）、居服督導、活動帶領員等，幾乎都是管理角色，但當學生真正到職場服務時，卻發現有很大的落差，於是就選擇離開職場。

再者，高齡照顧科學生畢業後擔任基層照顧工作的意願低。長照2.0讓居家社區服務如雨後春筍般持續成長，我的學生畢業後想要從事社區居家服務的比率居然高達百分之九十，並且希望藉由學歷的提升，有機會擔任居服督導、照管專員，或是相關業務主管，而不用長期耗費太大體力執行洗澡、大小便處理、翻身拍背、輪椅上下床等需耗費大量體力的工作。

最後，機構依賴外籍照服員，本籍照服員臨床照顧能力及角色被邊緣化。因本籍照服員不易招聘，機構外籍照服員擔任機構重要照服人力，而本籍照服員流動率高，造成專業訓練不足夠，出現外籍照服員照顧技術比本籍照服員還熟練的現象。

以上問題已長期呈現，希望相關高齡照顧科系與學校教育能妥慎規畫，培養學生從事照顧工作的技能，提升畢業生選擇臨床照顧工作的意願，並提升其擔任機構照服員的榮譽感及留任意願。希望年輕的長照人才能選擇長照服務，也希望已從事長照的人員，能有尊嚴及充滿榮譽感繼續在長照職場努力。

延伸閱讀

影／長照自己來！台南歸仁南興里志工供餐22年不改其志

和柯文哲同一天談長照 賴清德：應該是巧合

長照政見成標配？賴清德、柯文哲喊增補助 專家憂債留子孫

柯文哲批「長照2.0」 賴清德：讓他批評 工作我來做

相關新聞

打開真相 鑰匙在你我手中

遭各界批評戀棧權位的陳吉仲終於下台，但是他給農業（大補貼）及文官體制（只重關係不重專業）留下的遺毒，將繼續毒害台灣農業，...

蛋災 選舉考量惹的禍

都是選舉考量惹的禍！民進黨政府基本上就是個選舉動物所建構的選舉機器，為了選舉不擇手段，什麼事都做得出來，蛋災就是個典型的...

不能怪政府 只能怪巴西蛋？

台中市政府日前查獲二家替農業部代工的液蛋製造廠將進口蛋產地標示台灣，業者喊冤是當初農業部人員要求標示產地為台灣。

總統選舉得票過半才是民主

本周我所任教的大學經濟學系迎來一位貴客，那就是捷克總統參選人內魯多娃（Danuše Nerudová），她和師生們分享了...

提升尊嚴解長照人才荒

聯合報日昨報導長照類（科）休、退學率高難解人才荒，筆者心有戚戚，這是目前長照機構亟需解決的嚴重問題。長照科系學生畢業後會...

博愛座改專用 日本經驗可參考

日前，作家李昂在臉書表示，搭乘捷運時，遇到三名坐在博愛座的年輕人不願讓座；但疑似當事女學生回擊，稱李昂當天走到她面前只是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦