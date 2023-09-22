偏鄉原民學校如何翻身？

昨天看到聯合報「願景工程」專題檢討偏鄉教育，非常認同，感謝聯合報長期以來關懷偏鄉及非山非市地區的教育問題。目前許多偏鄉地區學校面臨了「孩子不來、老師走了」的窘境。筆者曾在原住民地區擔任老師卅年，也創立了「屏東縣原住民文教協會」，執行原住民教育希望工程至今廿二年，在此針對原住民教育的改善提出建議：

首先，期盼政府停止偏遠原住民學校之「廢校或合併政策」，這是違憲的！我國憲法明定「國家對於自由地區原住民之教育文化，應予扶持並促其發展」，就是顧念到原住民之語言、歷史、社會與文化有其獨特性。原住民地區文化刺激不足，大多數部落沒有書局、圖書館、博物館或補習班等學習場所，所以學校變成了文化傳承的最後一道防線。如果廢掉小學（原住民小學大多低於一百人），那幾乎就沒有文化傳承的場所了！

其次，政府有沒有想過，廢校或併校後的偏鄉學生要到哪裡就讀？他們每天必須要翻山越嶺到其他的村莊就讀，交通不便又耗時，安全也有顧慮，求學好辛苦！所以逼得家長不得不選擇離開家鄉、搬到平地或都會區讓孩子就讀。目前大約超過一半的原住民已遷居外地，留在故鄉的只剩下老弱婦孺或沒有能力離開的家庭；原有的學校荒廢已久，村莊景色淒涼。

沒有孩子笑聲、讀書聲的部落是多麼孤寂、死氣沉沉？長者說：「我的孫子到平地就讀後已不像原住民了，因為他不會說母語，只會說國語、英語和閩南語，以後我要如何和他溝通？」

再者，應建立專屬於原住民族的教育體系。國內學者高淑芳教授前幾年研究「原住民學生的學力落差問題」，發現原住民學生在連續十年當中，不論是在「國中基測」、「大學學測」及「大學指考」之成績，較非原住民學生差距很大；而且令人擔憂的是，此種差距每年還不斷增加。

解決的方法，有的國家實施「教育雙軌制」，一方面不排斥少數民族就讀主流社會的學校，另一方面也大方協助少數民族設立民族中小學、大學或民族師範院校等，學生可自由選擇。教育雙軌制實施之後，原住民的文化傳承就可以得到保障，原住民學生升學就不再有加分不加分的問題。

偏鄉原住民學校要不斷創新、求進步才能生存；有些學校辦得很成功，校長及老師有愛心，教學創新成效佳，學生學力成就不輸都會區學校，因此學生人數不減反增。應該多辦理教學觀摩會及新教材發表會，供各學校參考學習；例如屏東縣瑪家鄉的長榮百合國民小學，近幾年在國內教育界得大獎無數，很值得大家觀摩學習。