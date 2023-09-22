部長下台回學校 會教得好？

進口雞蛋疑雲時時爆，頑蛋玩蛋玩到完蛋，最後陳吉仲自行宣布請辭，畜產會董事長林聰賢也跟進。如果沒有私心，一切照規定來，還會有這種難堪情事發生嗎？

最近拜讀一篇文章，是一位在印尼大學任教的台籍教師與學生分享自己的故事。有名學生詢問他關於在美加念ＭＢＡ的事，老師耐心說明後，也問學生是否考慮到台灣？學生表示：「我發現台灣的『管理者』學歷都很優秀。幾任總統都是從台灣最好的大學畢業，也幾乎都在英美名校拿到博士；非博士的陳水扁也是台大法律系第一名畢業的律師。」學生繼續說：「但這就是我為什麼不想去台灣的原因。」

其實學生看的是數字。他看到廿多年來的台灣整體國力是下降的，不像印尼是快速上升。例如，年輕人普遍高學歷，薪水卻退回到多年前；內閣成員學歷堪稱全球最高，可是執政成績單卻很糟糕。學生不曉得為什麼努力工作的台灣人，卻沒辦法改善經濟；工作比較懶散的印尼人，近年來經濟成長卻是兩位數左右。

學生說：「我要念ＭＢＡ，如果去台灣留學，您認為我可以從這些歷任部長、總統或官員身上，學到正確的管理技巧嗎？很多台灣官員退休或下台後會回到大學當教授，但他們都做不好，怎麼可能教得好？」如陳吉仲下台後即回任興大教職。

看到國外學生的分析，怎能不叫人痛心。再多的理由，也無法掩蓋台灣經濟停滯真相；再多的解釋，也無法抹滅把一群學有專精的博士放在一起，結果卻是並沒有讓台灣加速前進。此刻，官員還在為了雞蛋問題卸責，自己都做不好了，怎麼還有臉叫外國學生來台學習什麼治國管理大學問？