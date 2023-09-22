舊金山華僑宴 勇警傳奇重現

大選精彩之處，就在它對每位參選人一言一行的嚴酷檢驗，誰最耐打誰出線！

國民黨總統參選人侯友宜訪美最後一夜，舊金山晚宴進行到一半，廿六歲高大帥氣的查克走上舞台，他注視著侯友宜：「我來，只是想跟你說謝謝，你對我非常非常重要！」一句話說紅了侯友宜的雙眼，也把大家帶回廿六年前的那天晚上，廿六年前的台灣。

當時，侯友宜任職台北市政府警局刑事警察大隊，因協力參與多起刑事案件而知名。一九八五年，他參與林宗誠殺警奪槍案。一九八六年，負責偵訊頭號槍擊要犯劉煥榮。一九九○年，參與偵辦新光吳東亮綁架案，逮捕嫌犯胡關寶。一九九二年，參與協力追捕槍擊要犯陳新發…。許多大案都發生在台北，侯友宜幾乎無役不與，但讓人印象最深刻的畫面，發生在天母南非武官家的那一夜。

一九九七年十一月十八日，白曉燕命案主嫌陳進興在逃亡數月後，晚間七點多潛入南非武官大使官邸，挾持南非大使館武官卓懋祺一家五人為人質。陳並致電北投分局，聲稱自己遭到司法迫害，指名擔任台北市刑大大隊長的侯友宜進官邸談判。由於白曉燕母親白冰冰的高知名度，三名嫌犯逃亡期間又犯案累累，對台灣社會造成相當大的震撼，因此媒體鎂光燈立刻聚焦。當天晚上，侯友宜抱著小嬰兒查克走出官邸的那一幕，更成為焦點中的焦點，侯友宜一戰成名。

廿六年過去了，卻在舊金山夜宴中重現傳奇，當年的嬰兒長成高大帥氣的青年，當年的警官成為總統參選人！但是，英雄會成為好的國家領導人嗎？查克說，侯友宜在擔任警察時，為台灣社會懲奸除惡，「你實在不能忽略他對台灣社會的貢獻。」故事還在繼續，台灣選民將決定最後的結局。