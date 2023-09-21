軍機彩繪 全民國防應正面看待

據媒體報導，為了周日的「國防知性之旅」陸軍湖口營區開放活動，陸軍第六○一旅在民間專業人士協助下，把兩架阿帕契戰鬥直升機機身彩繪成虎斑鯊魚嘴圖樣，鯊魚嘴裡還有被啃咬的敵軍戰車，搭配銳利傳神的藍眼睛，象徵六○一旅戰力勇猛頑強；相關照片先是在社群媒體曝光，引發軍事迷高度關注並期待，卻遭到國軍部分高層反對，下令彩繪機不許參加營區開放活動，且要限時恢復原塗裝。最後經國防部長邱國正核定，全機調整為低視度塗裝如期展出。

筆者認為，新的塗裝是否真會妨礙原本塗裝的功效，需經過科學化測評才能得出結果，但各國軍隊基於特定節日、開放活動、紀念事件、提振士氣、表明單位身分等目的，短期或長期更改武器裝備部分或全部的塗裝外觀，其實相當常見，且有悠久的歷史。從本世紀初人類在戰場上開始大量採用各種機械化武器裝備來替代人力作戰後，給這些武器裝備加上各種彩繪的行為就已經出現，當中以軍用飛行器的彩繪尤其出名，且這些彩繪在戰場上也有實際功效，如果是出於隱蔽目的施加的彩繪，那就是「迷彩」、若是非出於隱蔽的目的，則有強化精神戰力的作用。

早期最膾炙人口的軍機彩繪，首推一次大戰期間德軍「紅男爵」李希特霍芬的福克三翼機，全機採用耀眼的鮮紅色塗裝，雖然醒目，但也有在空戰中震懾敵機的效果。而美國在加入一次大戰前，由少數志願參戰支援協約國的美國人組成的「拉法葉中隊」，機身上也有色彩鮮艷的北美原住民頭像彩繪。

八年抗戰期間，「飛虎隊」戰機除了鯊魚嘴塗裝外，飛虎標誌更出自迪士尼公司的手筆。此外還有美軍戰鬥機、轟炸機上的性感美女圖案，或是德軍飛機上的幽默卡通圖案，不但在創作過程中可達到娛樂、減輕官兵精神壓力的效果，創作成果更可凝聚單位向心力、提高官兵榮譽及成就感。而在陸地上，儘管有各種條件限制，各國戰車上仍不時可見到較小的標誌彩繪或醒目的宣傳標語塗裝。

到了現代，軍機彩繪更是普及，且透過媒體的傳播，在人們心目中留下深刻印象。此外，各國開始廣泛採用的旋翼機，自然也加入軍機彩繪的行列。像是各國空軍飛行表演隊凡是叫得出名號的，其使用的飛機都會有與眾不同的塗裝，比如我國雷虎小組、美國海軍藍天使、俄羅斯勇士隊、義大利三色箭、法國巡邏兵等等。為了特定活動目的而施加彩繪塗裝更是不在話下，最有名的當屬有六十多年歷史的北約「老虎會」活動，參加的各國戰機都會有令人目不暇給的老虎主題塗裝。至於以動漫聞名的日本，其陸上自衛隊的戰鬥直升機，就曾為了基地開放活動，而在機身上繪製動漫風格圖案，稱為「痛機」，形成日本獨特的軍事文化，廣獲好評。

回過頭來看國軍陸航阿帕契的「虎斑鯊嘴」彩繪塗裝，筆者認為從「全民國防」的角度來看，基層部隊為了因疫情而多年沒有舉辦的基地開放活動，如此認真投入，為的就是給國人耳目一新的印象，進而發揮「軍愛民，民敬軍」的效果，也能增加部隊光榮及使命感，可說一舉數得。況且空軍有彩繪機、陸軍為什麼不能有呢？希望相關高層應以更開闊的心胸、更正向的思維看待此一轉變。