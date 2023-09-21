失智友善社區 國王新衣

就在九月廿一日「世界阿茲海默症日」前夕，聯合報戳破衛福部的國王新衣，以網路問卷說明多數民眾對認知症（失智症）的認識不足，也未感受到社區對認知症患者的友善。對衛福部宣稱去年底全台廿二縣市全數「失智友善七七七」達標直接打臉，民眾要的是能感受到的服務，不是政府浮而不實的美化數字。

衛福部為迎合世界衛生組織、國際阿茲海默症組織，持續推動多年「失智友善社區」，再提出「失智友善七七七」，原本設定目標為二○二五年達成；這是指「全國有百分之七以上的人民認識認知症、七成的認知症患者被診斷、七成的認知家庭照顧者獲得支持」。衛福部號稱，這三個「七」已於去年年底達標。

聯合報健康事業部進行「失智症識能與友善環境滿意度大調查」，發現眾多受訪者對於失智症認知不足，不少人並未感受到社區對失智病友的友善。有民眾認為，台灣對於失智症識能不足，尚未有發展失智友善社區的能力。

至於認知症患者鑑別診斷，除要由專科醫師進行，還有一定的流程，包括：影像醫學檢測、神經學檢查、心智測驗評估等。台灣認證的專科醫師僅一百多位，醫療機構的設備與專業人員均有限，卻預估有廿多萬確診者，不知是經過何種檢測流程，是否有誤診？都受到質疑。

當前無藥可治癒認知症，除了提升認知症確診率，緊接著是能提供家庭生活照護上的支持與協助。衛福部依賴醫療機構成立共照中心，而醫療機構能提供的是偏向醫療服務，欠缺生活照護服務；在日照中心嚴重不足的情況下，不知七成的認知家庭照顧者能獲得什麼樣支持？

為何政府的數字與民間的認知落差如此之大？原因就在於政策規畫從未考慮民眾實際需求。

鄰近日本，從二○一二年開始推動五年期的「認知預防計畫」（橘色計畫，日本在二○○四年將失智症改稱認知症）；到二○一五年再提出「新橘色計畫」，該計畫的目標調整為：以全面性策略對應認知症，以地域 （認知症患者居住的地方）為範圍，營造一個對認知症友善的環境。核心價值在於讓老年人在自己喜歡、熟悉的環境裡，有尊嚴地維持原本生活，是有具體的計畫內容，並有長期預算配合執行與落實。

今年八月廿五日，日本首相岸田文雄將認知症對策定位為「舉國挑戰的重要課題」，發布下年度將啟動的國家研發項目整體內容，結合厚生省、經產省、文部省等跨部的計畫，投入超過二百億日圓。

對衛福部構成嚴峻挑戰的原因，是浮而不實的計畫內容、疾病名稱未能去汙名化、至今尚未系統化培育專業人才，及僅希望這些家庭不要出事的心態。忽略如何落實民眾、社區商家對認知症的認識，這絕非靠舉辦幾場說明會、主動貼上「友善商店」貼紙，就可算成績。

家庭照護者看著政府不斷說明施政數字與成果，仍繼續生活在痛苦與無助中，僅能期望政府早日以同理心落實行動；或是這些未爆彈爆裂，引發社會輿論壓力，以導正政府作為。