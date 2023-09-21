靠保護主義鴉片 歐盟難去風險

面對競爭，歐盟總是後知後覺，屢屢以亡羊補牢的方式，不思創新，卻寧採「保護主義」以對。筆者憶及當二○○○年中國大陸以自我設限十年輸出換取進入世界貿易組織，眾人總以為緩衝時間足夠。轉眼時限將屆，歐盟應付不暇，隨即來個回馬槍，降下自由貿易的大旗，二○○五年歐中胸罩大戰、二○一○年的鞋靴大戰即為明鑑，之後的太陽能補貼爭議也是歷歷在目。歐盟面對巨龍醒來屢屢進退失據，囊中沒有創新的相應對策，亦不願俯首稱臣，僅能祭出關稅調查因應。

幾年前歐美日充分明白北京在傳統內燃機引擎力有未逮難以和西方較勁，改採「彎道超車」突圍，瞄準電動車是未來綠能的首選，電池更是其中的關鍵。電動車成本有四成是電池，中國早已執世界牛耳，在電池生產方面領先歐洲。正因為懼怕北京的電池優勢，拜登強化能源在地補貼，歐盟也不遑多讓補貼綠能自家車，更因得利於跟隨美國圍堵大陸，被美國當成自家人，可以進入美國市場。

拿出數據一瞥，中國電動車市占率早在去年超越德國，更於今年超過日本，並在九月慕尼黑的德國國際車展搶了地主國的丰采，故讓以法國為首的遊說團成功突破歐盟委員會決定進行反補貼調查。但復因擔心外界說嘴，拿出美國徵收稅率高達廿七點五％當擋箭牌，宣稱歐洲只徵收十％的關稅，讓中國製造商利用這一優勢在歐洲市場戰無不利。

相較於法國在汽車領域對陸直接投資少，德企則高達三成之多，換言之，痛打北京即是傷及德國，況且此前可容忍特斯拉在歐洲攻城掠地，卻對後進者北京出手，實在難圓其說。北京暫且按兵不動，先以進口商及投資者箝制歐盟，後續出手的招式可能有二：一採對歐盟整體報復，但會殃及德國；再者便是獨對法國懲罰，如拒買精品。

歐盟近日經過盤點後，發現依賴中國的電池、關鍵原料過多，至少至二○三五年都無法「去風險」，致整個憂慮發作。事實上，中國一旦經濟停滯，能導致歐盟、德國、義大利經濟衰退，然則德國外長諷習近平為獨裁者，聲稱支持歐盟調查，並依循七月出爐的中國戰略去風險；義大利則揚言退出「一帶一路」，短視中國市場的重要性。持平而言，電動車一事，補貼大家都沾，但中國鑽研所製的電池才是西方不敵的原因，倘若僅靠「保護主義」的鴉片減緩病症，實是不智之舉。