陳吉仲下台 還不知錯哪

進口蛋風暴讓蔡政府壓力到達極限，若無行政院前院長蘇貞昌阻撓，行政院准陳吉仲辭農業部長不致拖泥帶水。但陳吉仲早就應該辭職了，而不是等到今日全民忍無可忍的情況之下才被迫離開。

陳吉仲迄今還不知道自己錯在哪裡，其辭職無非「只道歉，不認錯」。如此請辭，充其量滿足蔡政府高層的心意，不是負責任的態度。猶如自己受了百般的「打壓」，不得不出此下策，連一點反省愧疚都沒有。陳吉仲長期在農委會擔任首長，難道對於施政上的諸般缺失都不需要負責？其實缺蛋只是其中的一環而已，如果放任陳吉仲繼續擔任農業部長，未來台灣的農業不知道要面臨如何悲慘的局面。

陳吉仲號稱是在農業部門待最久的政務官，卻也是傷害農業部門威信最嚴重的首長；缺蛋與食安問題，正是陳吉仲一手造成的糜爛局面，尚且需後繼的人選收拾善後。除了無辜民眾已經吃了不少有食安疑慮的巴西雞蛋之外，農業部也始終拿不出有效的對策，竟然坐視缺蛋及食安問題擺爛。

身為農業部長，農業正務不管，卻把大部分的時間花在跟在野黨鬥嘴。陳吉仲的下一步不重要，重要的莫過於食安和農業的脫胎換骨。