農政失能 牙刷清獅身像

陳吉仲被准辭農業部長，某報登出他宣布請辭的兩千字臉書全文，他自述從政做了什麼，再受何人拉拔，又服務了什麼事等等，各個環節連結緊密。

可惜，此類宣示事件流程的做法，晚了。假如在數周前，正當全民陷入進口蛋迷雲之際，他設若即時透明圖示進口蛋完整流程，不需要兩千字，即可相當程度釋解全民疑慮，甚至，減輕民眾可能誤食壞蛋的機率（媒體已披露：進口蛋標國產，雙北學生吃下肚）。

起源於西方創新服務的工具—服務設計（service design），台灣産官學界均不陌生，並已應用在各型組織職場上。這項工具就是一項服務流程的設計安排，並對各流程環節的前後接觸點（touchpoints），做審慎管控，滾動式將服務行為去蕪存菁，同時，創造晉階精進的更有效服務。概略舉此次進口蛋為例：

公開遴選蛋進口商（接觸點一），進口商與海外賣方交易（接觸點二），進口蛋安全入關（接觸點三），入關後我方安檢與儲藏（接觸點四），國內物流的人事物安排與登錄（接觸點五），國內賣場的管理（接觸點六）等等。或可能多達十幾、二十幾個接觸點，即便如此，重要接觸點在圖示下前後連结與互動，一目了然，不消兩千字可表述完成。不可思議的就是，進口蛋疑雲之始，未見接觸點被呈現。

如果上述接觸點的服務設計被落實，那麼，接觸點一即可分辨何種資格者，堪任進口商；另國人最主要疑慮的進口蛋效期與標示與庫藏妥善與否，亦可在接觸點三、四、五檢視下，一一現形。其結果是，報載五千四百零二萬顆進口蛋，因到期而將銷毀等浪費納稅人資源，以及壞蛋流竄進入孩童口中的駭人事件，極可能都不會發生。

但堂堂全國主管農業的公部門，卻視服務設計如陌路。合理解釋其中因由，可能與某些真相難以示人有關。這可由農業部原先說，巴西進口蛋全程冷鏈；但隨後媒體揭露「該進口蛋抵台回溫洗選，再以常溫販售，冷藏有斷鏈以致效期有疑慮」等，兩相對照，不難窺知其間公部門説辭未盡透明詳實。

現任教宗方濟各警告世人説，有些組織改革緩慢，就像拿牙刷清潔埃及的人面獅身像（長約七十四公尺、高約二十公尺、寬約十九公尺）。台灣的執政黨以及有些政客們，高舉改革利民旗幟，實質上，卻仿如拿牙刷清潔人面獅身像，無心也失能。選民大眾務請慎察！