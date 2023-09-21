雞蛋之亂 農貿需新思維

「巴西蛋」的連日風波，隨著農業部長辭職暫告段落，是檢討農產品進出口政策的時候了。

農業部次長杜文珍近日說：「缺蛋時的策略最好是國內供應，國內雖然有生產，但供應量確實有缺口，最後透過產業協調，趕快來進口。」

這樣的國貿政策可簡化說明為：農產品國內生產短缺時，方得臨時緊急調度海外進口，甚至補貼高額進口價格與運費亦在所不惜！結果甚至有一顆雞蛋搭飛機進台灣成本高達新台幣三十二元。而農業部猶侃侃高論其政策創造成倍的經濟效益。後期供需失衡，五千多萬顆進口蛋須銷毀做堆肥，再引發各縣市恐慌是否有過期蛋？

這是農政官員長期以來的本土主義，我國二○○二年加入世貿組織（ＷＴＯ），依據入會諮商協議：開放進口稻米數量至少須達一九九○至九二年國內消費總量的百分之八，約為十四萬噸。進口配額由國營貿易與民間糧商分之。然而，政府每年再暗自從糧商買進若干數量進口稻米轉存公倉，最後歸宿是飼料或堆肥，其動機初衷是避免米價波動。這樣的政策當然錯誤，本地稻米產量不減，再有進口海外稻米，豈有多餘胃納？何況台灣民眾米食的消費量是逐年降低的。

保護政策有違ＷＴＯ於一九九五年通過的《農業協議》，主旨是「減少補貼及貿易障礙，促使市場更公平與有競爭力 」，內容略分為「市場進入」—須排除利用對農產品施加進口關稅的貿易限制；「國內支持」—排除利用補貼或其他支持體系刺激生產及擾亂貿易；「出口競爭」—排除出口補貼及其他政府提供的支持方案。ＷＴＯ復於二○一五年十二月底通過WT/MIN(15)/45-WT/L/980決議案，鉅細靡遺列舉禁止各類形式的農產品出口補貼及進口限制，責成下屬的「農業委員會」監督會員國遵循狀況。

我國農政歷年作為完全違背上述ＷＴＯ精神，也就是雞蛋之亂的根源。更有甚者，農業部監督成立的中央畜產會，竟然在進口雞蛋過程中扮演貿易商的角色。此舉不但有與民爭利之嫌，更難逃球員兼裁判的指責。再者，農產品也是商品，進出口貿易原屬經濟部監督權責，怎麼會搞出資本額登記五十萬元且設在透天民宅的商號獲准進口巨量雞蛋？民怨起疑也是自然。

雞蛋這類民生必需品已有多次產銷失衡紀錄，就應列為允許常年開放民間進口的項目且屏除關稅，管控進口數量不妨查索過去三年國內平均缺蛋比率—例如百分之二十，就允許進口配額訂為略高的百分之三十數量，一方面避免臨時天災騰升的擴大缺口，二來藉此調節國內產銷價格，迫使沒有競爭力的小型養殖場退場離農。

國內的禽畜小型養殖場無力面對環保要求，汙染造成相當大的外部性經濟負擔，常常是地方民怨抗爭的對象。實應利用進口農產品重整國內產銷秩序，營造安心的食農環境。