快訊

高溫上看36度 吳德榮：下周有多個熱帶擾動活動跡象

獨／恢單追愛3年 46歲何妤玟全脫了拍熟女寫真太辣眼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聞蛋喪膽 誰能安心過中秋

聯合報／ 林旻光／文字工作者（台北市）

兩年來的「蛋荒」、搶蛋潮，使蛋價不穩，影響周邊產品價格，貨源也不穩，人民過著有一蛋沒一蛋，或小確幸地自豪成為「雞蛋富翁」的日子。至今日的食安風暴，從巴西蛋的品質問題，到進口蛋與台產蛋混裝，再次讓「劣蛋驅逐良蛋」，人民「聞蛋喪膽」。中秋將近，民眾還要擔心食安問題，百姓與業者如何能安心過節？

蛋風暴不歇，加上農業部對雞蛋來源與雞蛋品質、標示的解釋，演成一齣「荒誕」的連續劇，人民追得辛苦、追得氣憤，卻還必須看陳吉仲部長的請辭風波「彩蛋」。當陳部長終於道歉，並請辭獲准時，卻仍為專案進口政策喊冤，稱政策是正確的，民進黨團也相挺稱進口雞蛋是以量制價，但人民質疑的是效期的食安問題，兩者牛頭不對馬嘴。而農業部連蛋到底有沒有「塗蠟」都搞不清，行政效率與公信力也令人民憂心。

農業部捅出的婁子，讓藍營議員以「大吉為仲」送花至農業部，但對於人民而言，政府應以人民的健康福祉的「大局為重」，盡速解決雞蛋進口所導致的食安問題，並釐清、檢討進口過程是否有圖利單一廠商，及品管到底出了什麼問題，給人民一個交代。別讓人民一再當「楚門」，以及「洞穴之喻」中的囚徒。只准對政府說辛苦了，卻不讓人民質疑，不僅違背民主真諦，也不顧人民利益與健康。甚至在美國萊豬、日本排放核汙水等問題上，也不顧國家利益。

雞蛋 農業部 食安

延伸閱讀

陳吉仲下台 葉元之批監院至今不吭聲：人民食安不如狒狒？

陳吉仲、林聰賢請辭 侯友宜：給人民清楚交代才重要

進口蛋延燒 北市府籲農業部提供完整資料

周五大台北、東半部陰短暫雨 中秋颱風攪局待下周觀望

相關新聞

揪出「壞蛋」 真的沒轍嗎

針對超思進口巴西雞蛋，引發農業部是否圖利私人之爭議，又傳出有約五千多萬顆雞蛋，已經過期而必須銷毀之情事。如此關乎食安的重...

盲人騎瞎馬的雙語政策

民進黨總統參選人賴清德十二日在國政願景發表會上指出，英語是「提升國際交流」與「提升專業領域知識」所必要的國際語言，目前是...

成本小代價輕 難怪心靈導師盛行

正當大家在為「八十分鐘兩萬三千元」的談話費咋舌的時候，我與幾位心理師同行有機會針對此事談了一下，大家的看法很一致：做個「...

公托政策無助生育率

賴清德日前公布「○到廿二歲投資未來世代」政策，包括「○到六歲國家跟你一起養」升級版方案，對策包括公共托育、準公托及保母服...

被AI取代前 先來場罷工？

全國火車駕駛產業工會發起中秋節、國慶日不加班連署，逾九成九司機員簽名。為了避免中秋節無火車可搭，行政院長陳建仁召開會議，...

聞蛋喪膽 誰能安心過中秋

兩年來的「蛋荒」、搶蛋潮，使蛋價不穩，影響周邊產品價格，貨源也不穩，人民過著有一蛋沒一蛋，或小確幸地自豪成為「雞蛋富翁」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦