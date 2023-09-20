聞蛋喪膽 誰能安心過中秋

兩年來的「蛋荒」、搶蛋潮，使蛋價不穩，影響周邊產品價格，貨源也不穩，人民過著有一蛋沒一蛋，或小確幸地自豪成為「雞蛋富翁」的日子。至今日的食安風暴，從巴西蛋的品質問題，到進口蛋與台產蛋混裝，再次讓「劣蛋驅逐良蛋」，人民「聞蛋喪膽」。中秋將近，民眾還要擔心食安問題，百姓與業者如何能安心過節？

蛋風暴不歇，加上農業部對雞蛋來源與雞蛋品質、標示的解釋，演成一齣「荒誕」的連續劇，人民追得辛苦、追得氣憤，卻還必須看陳吉仲部長的請辭風波「彩蛋」。當陳部長終於道歉，並請辭獲准時，卻仍為專案進口政策喊冤，稱政策是正確的，民進黨團也相挺稱進口雞蛋是以量制價，但人民質疑的是效期的食安問題，兩者牛頭不對馬嘴。而農業部連蛋到底有沒有「塗蠟」都搞不清，行政效率與公信力也令人民憂心。

農業部捅出的婁子，讓藍營議員以「大吉為仲」送花至農業部，但對於人民而言，政府應以人民的健康福祉的「大局為重」，盡速解決雞蛋進口所導致的食安問題，並釐清、檢討進口過程是否有圖利單一廠商，及品管到底出了什麼問題，給人民一個交代。別讓人民一再當「楚門」，以及「洞穴之喻」中的囚徒。只准對政府說辛苦了，卻不讓人民質疑，不僅違背民主真諦，也不顧人民利益與健康。甚至在美國萊豬、日本排放核汙水等問題上，也不顧國家利益。