被AI取代前 先來場罷工？

全國火車駕駛產業工會發起中秋節、國慶日不加班連署，逾九成九司機員簽名。為了避免中秋節無火車可搭，行政院長陳建仁召開會議，同意工會兩大訴求，包括自主備勤津貼法制化、明年福利精進措施維持（結婚禮金、喪葬慰助、子女教育助學金），由台鐵營業基金支應，因此中秋、國慶疏運危機或可暫時解除。

由於台鐵是官營，政府可以介入解除危機，台鐵員工的要求也不是獅子大開口，但目前在美國兩場最大的勞工抗議卻沒有那麼幸運。一個是好萊塢劇本作家和演員工會的罷工，已進行數月；一個是最近發起的美國汽車工會工人大罷工，希望幾年內提升薪資四成，根本的原因就是工人們的工資停滯多年或實質下降，他們希望獲得加薪以改善生活，但談判桌上坐在對面的管理階層，薪酬卻仍逐年大幅增長。

並不是說大家希望老闆們的工資和工人一樣，但幾十年來，管理階層和普通員工之間的薪資差距，一直在以驚人的速度擴大。據統計，經通貨膨脹調整後，自一九七八年以來，美國三百家最大公司的執行長薪酬上漲了一四六○％，而普通員工的薪酬僅增加了十八％，且執行長薪酬的成長速度甚至比股市成長速度快卅七％。

為什麼汽車工人不願意在加薪四成的要求上讓步？媒體曾報導，二○○八年金融大海嘯時，美國汽車業幾乎崩潰，隨後聯邦政府向破產的克萊斯勒和通用汽車注入了八百億美元納稅人的資金。當時的美國總統歐巴馬強調，政府援助將確保「偉大的美國工業的新開端」，從而創造新的就業機會並釋放「新的繁榮」。

為了拯救公司，當時工會工人同意暫時凍結工資，並放棄某些退休金和醫療保健福利。但幾年來他們的獎勵是什麼？經通貨膨脹調整後，汽車製造業工人的平均每小時收入下降了約十九％，同期，汽車三巨頭執行長的薪酬平均卻上漲了四成，難怪工人們會火大。

此外，根據《洛杉磯時報》分析，好萊塢老闆們的口袋更是「麥克麥克」，二○二一年電影公司高層的平均薪資達到二千八百萬美元，比二○一八年成長了五十三％。但美國編劇協會表示，經通貨膨脹調整後，過去五年編劇們的薪資中位數下降了十四％。

在這薪酬背後還有ＡＩ科技的因素，汽車製造逐漸自動化和機器人化，工人們失業的夢魘成真；低薪加上工作權沒有保障，導致這場聯合三大車廠的罷工。同樣的，好萊塢的劇本也可以由生成式ＡＩ如ChatGPT來產生，然後一些臨時演員的角色也都可以被ＡＩ產生的人物取代，這些都造成人心惶惶，只好罷工宣洩。

一場疫情和ＡＩ的引進造成勞動力市場的不平衡，讓工人們感到巨大的壓力，只得在自己的工作被ＡＩ取代之前站出來，要求美國企業能更公平的分享其巨大的利潤。