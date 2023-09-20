科技．人文聯合講座／攜手上下二代，守護地球未來

美國原住民有一句諺語：「我們不是從祖先那裡繼承了地球，而是從我們的子孫那裡借來的。」這句話精準提醒了我們何為永續。讓我們以永續這個話題，來探討現今握有經濟力與權力的當代，如何攜手上下二代，守護彼此未來的「三代共好」。

維基百科定義永續性（sustainability），意指（當代）人們在滿足人類需求與未來發展時，在資源開發、投資方向、技術發展和制度變革中保持環境平衡與和諧的過程。廣義而言，永續性可以是一種想法、一種生活系統的性質、一種生產方法或一種生活方式。但是永續發展的標的物是誰，決定了永續發展的範疇、規模、時間設定與利害關係人。因為經濟系統主導了過去近百年來的世界發展，所以過去的永續強調的是「組織層次」的人類商業目的。

但隨著溫室效應所帶來的全球暖化愈來愈嚴重，我們才發現愈追求當代人類組織層次的「小永續」目標，反而愈傷害了地球與下一代的「大永續」目標，造成經濟系統、社會系統與環境系統彼此發展的相斥與矛盾。所以聯合國於一九八七年發表了《我們共同的未來》宣言，定義永續發展為「在不損害後代子孫滿足其自身需求的情況下，滿足當代需求的發展模式」，試圖找到一條平衡之路。

從生態學角度來看永續發展，永續就是處理「個體」與「整體」之間的關係和原理；從人類個體角度來看，這個整體應該是以「地球是每一個人的家」此一觀念來表達較為適合。人類是具有良知的生物，人生活在地球之上，必須以「敬天」（愛上帝）和「愛人」（愛鄰舍）這二條誡命作為最重要的生活規範，才有可能讓自己和上下二代都過理想的日子。

其實永續是一個假議題，真正的議題是如何克服全人類的自私自利，拯救那已失落的本性。今日全世界各國之所以要傾全力追求二○三○年的減排目標，好讓全球氣溫上升維持在攝氏一點五度之下，是因為上一代祖先和我們這一代嚴重超支使用下一代子孫的資源，讓地球被過度使用，逐漸耗竭了。

永續是我們全人類無法逃避終極問題的挑戰，但解決方法不單單僅是推動二○五○年淨零排放的國家發展策略，或要求企業執行永續發展行動方案；更要呼籲每一位身為世界公民的我們，回歸到「敬天」和「愛人」二大誡命，約束我們與生俱來的自私心態，並盡力根除社會中各式追逐自利的非永續行為。

面對愈來愈來多極端氣候所帶來的天災與人禍，當代的我們，真的必須更謙卑地限縮每一個人的「想要」，以更符合公義和慈愛的需要態度，來建構與自然界共生共榮的永續生活、生產與生態。讓當代的我們，更有智慧地「攜手上下二代，守護地球未來」。（作者為逢甲大學公共事務與社會創新碩士學位學程特聘教授）