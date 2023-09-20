賴清德日前公布「○到廿二歲投資未來世代」政策，包括「○到六歲國家跟你一起養」升級版方案，對策包括公共托育、準公托及保母服務再加碼。執政黨採用面對少子女化問題的社會學者意見，多取自歐洲，特別是北歐的公共托育，認為增加公托場所的質量及托育補助，即可達成促使年輕人生育的動機。

然而，蔡政府接手後，台灣的新生兒每年下降，從廿萬八千餘人，至去年十三萬多人，今年至今比去年同期還少了一千多人，證實其公托政策發揮不了作用。

歐洲由於社會主義思潮及北歐的維京人文化，公托本就是其幼兒教育的主要模式；而美國資本主義至上，讓父母自己決定是否托育。華人則是以家庭結構為教養主軸，因此至今有將近三成的幼兒，仍由父母自行照顧。

執政黨推出的下一代幼兒政見，強調孩子必須透過公共托育才能得到補助。但這有兩個最大的盲點：一是如果父母真是因為需要「補助」才想生育，那麼不生，不是連補助不足、需要自貼的部分都省了嗎？其次，如果幼兒園教保員承接公共托育是一項工作，為何父母自行養育小孩不算工作，不能取得與公托相等的補助？

這是這幾年看民進黨的公共托育政策，始終令人費解的部分。如果領了補貼，都給了幼兒園、托嬰中心，對父母經濟沒有幫助，如何讓父母願生、想生？

台灣的人口再用那些無關痛癢、等到生了或送去托育才拿得到補助的家庭政策，未來廿九到卅三年人口減半一次，甚至廿至卅歲青年每九人須有一人擔任軍警的狀況，就在不遠。