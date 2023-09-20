盲人騎瞎馬的雙語政策

民進黨總統參選人賴清德十二日在國政願景發表會上指出，英語是「提升國際交流」與「提升專業領域知識」所必要的國際語言，目前是執行現場出現問題，希望能用更包容的方式來推動雙語政策。筆者曾實際從事雙語教學，願就此政策發抒一愚之得。

從雙語習得理論的觀點來看，語言的流利有兩大層次，一為「基本人際溝通語言」的流利，二為「專業領域語言」的流利；教學目標是先「基本人際溝通語言」，後「專業領域語言」。詳言之，外語教學的順序是由具體感官接觸（如實物或圖片）的給予，再漸次地設定真實的情境（例如打電話訂房），藉以發展類似面對面溝通的「基本人際溝通語言」。這對身在英語國家的外語學習者至少約需兩年。之後為發展「專業領域語言」，則需給予仿真情境但較難的語言操作，例如展演或實驗，最後再給予抽象且認知程度較高的語言使用機會，例如讀小說、聽演講或參加英語寫作檢定。「專業領域語言」至少需花費五年時間。

如果雙語教學的政策目標界定為「與國際接軌」，也就是學生在國外能夠用英語，依不同的情境與外國人做面對面的溝通，進而促進文化交流，而不是期望學生動輒引用專業領域語言；那麼應以培養學生流利的基本人際溝通英語為目標，而不是雙語政策。

即便政策目標為學生出國後能用流利的專業領域語言來與「學術世界」接軌，也不必然要藉由雙語政策來達成。而是應好好花五到七年的時間提升中文在學術上的流利度，然後將這種流利度遷徙到英語。那麼，透過改善專業領域課程設計（維持使用中文）來讓學生迅速地累積基本學術能力，乃為要務。

模糊目標的雙語政策，不僅難以評估成效，更使得在教學現場上難以兼顧「語言學習目標」與「專業領域目標」；畢竟要英語老師去教生物老師能教的生態學深度，或要生物老師能如英語老師般的流利英語教生態學，都是在難為兩者。即便有設計課程來滿足這兩大目標，在缺乏雙語教材的情況下，更是巧婦難為無米之炊。

籠統的「與國際接軌」口號，不該是雙語政策目標。好好花費幾年熟習「基本人際溝通英語」，再漸次發展「專業領域語言」，應為較可行的教育政策。而較為包容的教育政策，也應該是包容學習差異，而非政客的顢頇。