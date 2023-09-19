「爸媽被殺 不是因為你不乖」

報載高雄苓雅區目睹雙親遭鄰居殺害的小兄弟，心理創傷日趨嚴重，其中五歲的弟弟會躲在牆角拒絕他人擁抱，並且會用被子緊緊裹住自己不停追問：「我是不是乖寶寶？」可見他已經把父母的被殺，歸咎於自己的「不乖」！

由於嫌犯拒絕陳述殺人動機並保持緘默，致使警方急於從唯二的兩名兒童目擊證人身上獲悉犯案的過程和細節，以便建立日後起訴和量刑的依據。從警方的立場看來，這是不得已的必要措施；但若從兒童的角度而言，每一次的警詢，可能都在加深「爸媽被殺是因為你不乖」的內疚感。該童可能感受不到警方是要幫助他懲罰壞人，反而可能會覺得警方是在坐實和指責他的不乖行為。

長久以來，我們對兒童教育的最高指導原則就是「要乖」，只要不乖就應該接受大人的懲罰，而且大人所採取的懲罰手段不但沒有固定的模式，還常常超乎比例，並且不需要解釋何以這樣的懲罰手段是合理的。

作為三寶媽的我，也曾經歷過辛苦的子女教養過程，知道這不是件容易的事。孩子不乖，並不表示父母沒有好好地教，我們到底可以要求孩子乖到什麼程度才不會被嫌？這樣的教育模式對孩子和社會是最好的嗎？我們要求孩子為自己不乖的行為負起接受懲罰的後果？但成年的殺人犯卻可以為維護自己的利益而保持緘默？

「爸媽被殺是因為你不乖」，對許多在教養子女的過程中吃盡苦頭、飽受壓力的年輕父母而言，是一句不能說出口的咒語，我們一定要拒絕這種魔鬼的誘惑！

正如受害者的父母所言，孩子現在需要的是社會更多的同理，如果真想幫助孩子，就不要去打擾他們，孩子真正需要的是經濟援助和專業心理諮商及陪伴。