賴「兩岸兩國」主張 只會招來戰火

總統擬參選人中，論政治資歷、表述能力和個人素質，賴清德無疑是此中翹楚。但處在這個兵凶戰危邊緣實況，他真的不適合主政台灣，否則台灣的前途不堪設想。

民進黨陳水扁和蔡英文執政時代，兩岸戰爭風險不大，他們也知所節制，所以迄今尚能平安過關。賴清德很不一樣。他是徹頭徹尾的台獨，這次大選礙於輿情，不得不運用包裝術隱藏心機。他過去一再提出「台灣是個主權獨立的國家，不必另外宣布台灣獨立」，國號還是中華民國，所以不需要宣布台灣獨立。在這個自圓其說的現狀下，主張兩岸以兩個不互相隸屬的主權國家對等交往，和平相處。

他的論述與主張建立在一個前提上，就是中華人民共和國放棄對台灣的主權與領土主張，承認中華民國是另外一個主權國家，給予外交承認，並且獲得國際廣泛認同。這個前提正好踩在中共的紅線上，不但門都沒有，且只會招來戰火；而且，台灣實際上還不是具有法理依據的主權國家，除非宣布台灣正式獨立，否則外國連承認的機會都沒有，台灣就不可能成為主權獨立的國家。少了中國認可與國際承認，台灣就不可能成為主權獨立國家；堅持台灣已經獨立，是昧於現實、偷天換日，是以主觀幻想凌駕客觀現實，是對國際事務的懵然無知；目的無非是蠱惑民眾，騙取選票。

我們講「中華民國是主權獨立的國家」，指的是一九一二年創建，而現在治權只及於台灣地區的國家，主權範圍依憲法是涵蓋大陸地區的，雖然現今世界上只有十三個國家承認其為「中國唯一合法政府」，但其非「台灣國」是不辯自明的。

蔡英文和賴清德講中華民國有「七十年的歷史」，不知意指何日為中華民國的獨立日？莫非是蔣中正總統在大陸兵敗如山倒後撤到台灣的那一天？

台灣地區目前實際上屬於中華民國，同時，中華民國在少數的國家的外交承認中依然保有這個地位，實際統治區域比台灣多一點。台獨人士硬將台灣等同於中華民國，以中華民國的招牌為護符，將台灣升級為國家，其謬誤正如一位評論家說的：「國家與非國家在國際政治圈是有嚴格定義的，貍貓換太子，貍貓永遠成不了太子。」

賴清德錯把台灣等同中華民國，還割裂兩岸主權，並將主張兩岸同屬中國而何謂「中國」可各自表述者，誣之為「放棄主權」。他堅決認為「接受九二共識等於放棄台灣主權」、「一旦接受九二共識，主權就沒了」，進而推論「放棄主權的和平是假和平」、「放棄主權沒有真和平」。承認兩岸同屬一中雖不必然可以確保永世和平，但像賴清德那樣明白否定兩岸主權同一，主張兩岸兩國，如果他主政也如斯認定且付諸行動，將更無法維繫和平，甚至招來戰爭。

賴清德將一個中國及九二共識與台灣的主權對立，實際上是「兩岸兩國」加上「以武抗中保台（獨）」的意思。這樣思維的人一旦當上總統，極易招引戰爭，帶給台灣無窮禍患。