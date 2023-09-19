雙語教育只會花錢 卻什麼都缺

台灣雙語教育政策希望學生整合學科內容與學習語言使用，提升學生日常英語使用程度，用英語自在溝通。政策方向是對的，但中小學與大學校院各種教學環境與制度規畫都不足，二○三○年台灣如何成為雙語國家？

台灣急就章的雙語教育只有花錢，缺師資、缺時數、缺教材，更缺乏溝通。中小學只配置少數外籍教師或跨校合聘，能實施英語授課堂數有限，變成不關痛癢的藝能科。

中小學連國文、英文、數學等科目都還沒教好，國家也沒規畫數學、自然科的英文教學素材，如何讓雙語教學搭配互補？

國內許多縣市推動雙語教育時都喜歡到雲林取經，韓國瑜、李佳芬早於二○○○年在雲林縣創辦雙語中小學，其成功的要素是重視雙語師資延攬、合格的外籍教師，及具全英語授課能力的師資。無論中小學都因「才」施教，不計成本依學生英語程度分班授課；學生依自己程度「跑班」，程度落後學生更以「小班教學」讓同學建立信心。為了讓雙語教學流暢，更與大學教授合作自編教材。

中小學非常重視親師生溝通，雙語學校請英文流利的同學擔任外師的翻譯，讓親師溝通無礙，一般公立小學如何找到溝通的橋梁？

台灣早在四、五十年前，許多國立大學理工科系就用全英文授課，許多教科書也都是英語原文書；某些基礎科目還可能有翻譯本，但多數都是原文書，大學新生就必須快速適應，畢業生英文程度好，可以到海外深造，因為大學就有很好的英語授課訓練，英文程度不好，就自行進修或補習。

政府推動雙語教育遭學者反彈，教育部還要推動「雙語大學」？許多國內大學的困境是生源不足、學生程度不佳，老師用中文教學都還聽不懂，何況用英文教學？

我前兩年修一些研究所選修課，剛好有國際生，教授有意請本地生用英文報告就引起抗議，用全英文授課的研究所課程也乏本地生選修。

高等教育無論什麼學院，如果涉及國際化、有國際生，原本就必須使用英語溝通與英文教材，自然可以用全英文授課；但某些人文、社會科學等學院，用中文溝通效果比較好，千萬不要中文系用英文授課，除非中文系招收國際學生，為了教學效果可適度使用英文。