陳吉仲留任 仇恨值增溫

農業部長陳吉仲「請辭獲准」的消息擺烏龍，人民對陳吉仲的仇恨值，持續增溫。有政府，不僅會說謊，更會推卸責任；民進黨政府比黑道分子、幫派組織更扯，種種的不公不義，已然觸犯了眾怒，考驗人民的忍耐極限。留任陳吉仲，勢將有助於二○二四政黨輪替。

陳吉仲扮演的角色，與二○二二年的前衛福部長、防疫指揮官陳時中，有異曲同工之妙。

回顧新冠疫情期間台灣的防疫歷程，在疫情解封後，當初那些挺民進黨政府而施打高端疫苗的民眾，在赴日旅遊時，因日本政府不承認高端疫苗，還須自費三千五百元做PCR，陳時中一度為造成國人不便致歉。

新冠大疫三年，台灣一路從缺口罩、缺疫苗，到缺快篩，台灣因染疫暨施打疫苗致死逾萬人，陳時中受訪時還敢大言不慚，自評整體防疫成績八十五分、疫苗採購至少九十分，民進黨甚至提名陳時中參選首都台北市長。由於台北市民不埋單，最終以慘敗收場，陳時中儼然二○二二年基層選舉的全民公敵，拖垮了民進黨的選情。

學者從政的陳吉仲，是典型的換了位置換了腦袋。為開放萊豬，陳吉仲主委狠狠打臉當年誓死反對萊牛進口的陳吉仲教授；處理台灣農產品遭對岸退貨，陳吉仲「不排除向WTO申訴」的制式辭令，宛如唱片跳針；再到持續的蛋荒未解，陳吉仲顯然並不適任，但身為蔡總統愛將的「小英老男孩」，官位卻穩若泰山，絲毫不受動搖。

蔡政府蛋荒疑圖利超思的疑點重重，一人的超思公司登記資本額僅五十萬，董事長秦語喬僅出資一千元，卻能從巴西進口高達八千萬顆、占國內進口蛋總數六成的雞蛋數。進口蛋獲上億元補助，這儼然是稍早獲得衛福部十多億快篩試劑進口許可的二點○版。從巴西進口有染疫風險的蛋，又有過期疑慮，後續相關責任該由誰來負責？對外界一連串質疑，陳吉仲好大的官威，阻擋麥克風推開媒體採訪，怒嗆提告，種種作為，凸顯「此地無銀三百兩」。

蔡政府留任陳吉仲，仇恨值持續累積，民進黨蔡政府二○二二年出了一個陳時中，眼下，陳吉仲在二○二四儼然扮演在野陣營助攻的角色，留任陳吉仲，後續有好戲登場。