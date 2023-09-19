科技．人文聯合講座／期待救國團青年活動中心3.0

在中橫天祥與合歡山間，有座「小白宮」—洛韶青年活動中心，坐落於立霧溪峽谷中游。其現代主義風格，簡潔平實又前衛，設計者為漢寶德先生。在碧綠群山間，純白的設計相當顯眼，它興建於一九七二年，是屬於第一代救國團青年活動中心。惟也因過去之歷史與角色，以及近年轉型正義議題，此優美的建物曾塵封十多年，近年才轉移由太魯閣國家公園管理。

六、七Ｏ年代的救國團活動到金門、到合歡山‧‧‧是年輕人之最愛。郭瓊瑩／攝

在解嚴前，一九六○年代救國團辦的諸多活動，除早期扮演愛國軍訓教育外，曾是青年人戶外活動之最愛，尤其是六天五夜的中橫健行、溪阿縱走、合歡山寒訓、登玉山、金門戰鬥營…。它開國內推動青年戶外遊憩暨野營活動之先鋒。惟也因其設立宗旨、組織型態以及相關產權關係，在轉型正義過程中，被視為「國民黨附隨組織」而被凍結資產，此包括了至少十五處之青年活動中心。

洛韶山莊的設計其實並不完全「政治」取向，它展現了現代主義對年輕人的吸引力，以及對峽谷大環境之呼應。郭瓊瑩／攝

當步入洛韶這棟小白宮時，聽到古琴聲，飄來濃郁的桂花香，登上室內超現代感之圓型旋轉梯上頂樓，只見白雲繚繞於峽谷溪澗間，其與大自然接觸之感受著實獨特。

全台的救國團青年活動中心迄今仍營運中者計有十三座，當時之選址者很高明，均位於風景秀麗的山林河海邊，包括阿里山、日月潭、溪頭、澎湖、墾丁、復興鄉、天祥、洛韶、梅山、金山…，每一處均是與大自然對話的絕佳戶外遊憩訓練場域。多處為國內知名建築師之大作，包括漢寶德、修澤蘭、陳邁、朱祖明、潘冀…。儘管因涉及資產事宜，所有資產及定位仍在訴訟中，也因此這些區位絕佳的設施多已建設逾半世紀，卻未能妥為整修，實屬可惜。

自六Ｏ至八Ｏ年代，救國團所舉辦的活動對台灣環境空間體驗之機會與場域涵蓋了多元化，期待廿一世紀應有更新的拓展光譜。郭瓊瑩／攝

近年政府倡議向山、海致敬，惜未有具體實質之戶外教育配套訓練課程與場域。這些場域如能由NGO、NPO等來經營，徹底轉型為時代青年所崇尚的各種戶外遊憩，如登山、攀岩、潛水、風帆…之專業訓練場域，成為名符其實的青年活動中心，相信在大自然山、海、水、湖之陶冶下，這些場域之經營應得以清亮轉身。

美國近二十多年來亦面臨青少年不走入大自然的新危機，為此國家公園署之口號與施政重點為「把青年找回來…」，無論是哪個世代，親子共遊國家公園、露營、登山、攀岩是其共同的記憶，也被公認是「美國」品牌的代言。

欣聞國家公園署將升格，而林業署業已成立。另類思考，何不讓這些有歷史、有優美風景之自然場域設施交付予山林相關之專責單位，成立戶外遊憩事業體來經營，開創戶外教育新機制。

在少子化、超速智能化時代，我們的青年亟需有新的陶冶鍛鍊身心靈的新環境。離開電腦，走出都市，走入大山大海，或許可成為救國團「青年活動中心」下一個五十年轉型的新方針。

（作者為中國文化大學景觀學系主任）