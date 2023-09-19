科技．人文聯合講座／期待救國團青年活動中心3.0
在中橫天祥與合歡山間，有座「小白宮」—洛韶青年活動中心，坐落於立霧溪峽谷中游。其現代主義風格，簡潔平實又前衛，設計者為漢寶德先生。在碧綠群山間，純白的設計相當顯眼，它興建於一九七二年，是屬於第一代救國團青年活動中心。惟也因過去之歷史與角色，以及近年轉型正義議題，此優美的建物曾塵封十多年，近年才轉移由太魯閣國家公園管理。
在解嚴前，一九六○年代救國團辦的諸多活動，除早期扮演愛國軍訓教育外，曾是青年人戶外活動之最愛，尤其是六天五夜的中橫健行、溪阿縱走、合歡山寒訓、登玉山、金門戰鬥營…。它開國內推動青年戶外遊憩暨野營活動之先鋒。惟也因其設立宗旨、組織型態以及相關產權關係，在轉型正義過程中，被視為「國民黨附隨組織」而被凍結資產，此包括了至少十五處之青年活動中心。
當步入洛韶這棟小白宮時，聽到古琴聲，飄來濃郁的桂花香，登上室內超現代感之圓型旋轉梯上頂樓，只見白雲繚繞於峽谷溪澗間，其與大自然接觸之感受著實獨特。
全台的救國團青年活動中心迄今仍營運中者計有十三座，當時之選址者很高明，均位於風景秀麗的山林河海邊，包括阿里山、日月潭、溪頭、澎湖、墾丁、復興鄉、天祥、洛韶、梅山、金山…，每一處均是與大自然對話的絕佳戶外遊憩訓練場域。多處為國內知名建築師之大作，包括漢寶德、修澤蘭、陳邁、朱祖明、潘冀…。儘管因涉及資產事宜，所有資產及定位仍在訴訟中，也因此這些區位絕佳的設施多已建設逾半世紀，卻未能妥為整修，實屬可惜。
近年政府倡議向山、海致敬，惜未有具體實質之戶外教育配套訓練課程與場域。這些場域如能由NGO、NPO等來經營，徹底轉型為時代青年所崇尚的各種戶外遊憩，如登山、攀岩、潛水、風帆…之專業訓練場域，成為名符其實的青年活動中心，相信在大自然山、海、水、湖之陶冶下，這些場域之經營應得以清亮轉身。
美國近二十多年來亦面臨青少年不走入大自然的新危機，為此國家公園署之口號與施政重點為「把青年找回來…」，無論是哪個世代，親子共遊國家公園、露營、登山、攀岩是其共同的記憶，也被公認是「美國」品牌的代言。
欣聞國家公園署將升格，而林業署業已成立。另類思考，何不讓這些有歷史、有優美風景之自然場域設施交付予山林相關之專責單位，成立戶外遊憩事業體來經營，開創戶外教育新機制。
在少子化、超速智能化時代，我們的青年亟需有新的陶冶鍛鍊身心靈的新環境。離開電腦，走出都市，走入大山大海，或許可成為救國團「青年活動中心」下一個五十年轉型的新方針。
（作者為中國文化大學景觀學系主任）
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