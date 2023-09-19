雙語政策爭議 三問賴桑

日前民進黨總統參選人賴清德被媒體問及，二○一八年擔任行政院長時頒布「二○三○雙語國家政策發展藍圖」的「雙語教育」政策，執行迄今五年造成相當嚴重的爭議，有否具體的解決方法？賴桑輕省地回答，這些是技術面的困難，都可以克服。顯然，他將雙語教育的嚴重爭議簡化為技術面的問題，完全迴避「這個國家」的語言教育已面臨政治、文化及國家定位的爭議。

首先，請問賴桑，語言教育有可能迴避政治的介入嗎？根據史實，台灣的閩南語係源自中國大陸閩南的泉州、漳州片，通行於台灣及澎湖群島的語言，是閩南人移民台灣的母語。唯二戰結束後國民政府強力推行國語政策，執行過程中衍生出國語與各種族群方言的衝突。一九八○年代末期台灣解嚴以後，本土意識抬頭，歷經李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文執政，「母語教育」列入國中、國小的正式教學課程後，又為尊重國家多元文化的精神，促進多元語言的傳承、振興及發展，二○一八年十二月廿五日，立法院三讀通過《國家語言發展法》。

可惜，由於「這個國家」族群間長期存在激烈的政治攻防，台灣的閩南語終於不再被稱為「閩南語」；它排擠台灣其他族群的母語，獨占「台語」這個稱號，變成與中國大陸毫不相干、土生土長於台灣的語言，導致「這個國家」的許多人民去了一趟新加坡或中國大陸福建省，回來說：「台語」前途一片大好，新加坡人及福建人都在說「台語」，這樣本末倒置的認知。

其次，請問賴桑，語言教育需要文化識別嗎？教育部雖然努力擴增英語人力資源，增能本國籍英語教師，運用國際學生、僑生、華裔青年等協助中小學英語教學。問題是，這些人力資源即便經過教育部的甄選，招聘為外語師資，是否具備文化的識別能力，仍然堪慮。

因為語言有其深厚的文化內涵，涉及歷史、地理、風俗、宗教、社會、價值觀等各個層面，牽引著雙語教育的主學習、副學習及輔學習。

例如，某一語詞在中文文化裡有某一種涵義，但在英文文化卻沒有此涵義，甚至是反義；又有些語詞指涉的衍生義，是褒義只存在於英文文化，在中文文化裡卻不存在，甚至是貶義。這是中英文化的差異，所造成的語意差距。中英雙語教育的教師，除了需要具備語言能力之外，更需要有文化識別能力，才能對照中英文化裡的語詞、成語、格言、比喻、聯想、典故、諺語、人文意境、人生價值、種族價值，以及對人類終極關懷的異同。

最後，請問賴桑，美國雙語教育與「這個國家」雙語教育的終極目標有何不同？美國政府早期獨尊英語，但當前最新的語言教育政策，為尊重移民家庭的母語及官方英語的雙語教育，稱之為「過渡性雙語教育」，也就是讓學生在英語流利之前，可以用母語協助學生學習各種學科，終極目標是移民能夠流利地使用官方英語，認同美國文化，融入美國主流社會。

反觀，賴桑推動的雙語教育，終極目標是什麼？雙語教育的國家認同定位又是什麼？是要將英語變成「這個國家」的第二官方語言，進行語言殖民，認同英文文化，人民逐次脫離中文文化，更有能力疏離「這個國家」嗎？