關懷被害者創傷 司法應納入社工

報載高雄市政府針對日前兩個兒童目睹父母親遭鄰居殺害事件，竟指派「家庭暴力防治中心」社工到場關心，只停留十分鐘，而且檢警方多次要求兒童進行筆錄，社工未陪同協調處理。依據筆者長年擔任兒童保護工作的經驗，此事凸顯出高雄市政府與所在地的司法機關，在回應嚴重兒童創傷事件的概念上明顯不足，業務執掌與分工合作亦出現嚴重瑕疵。主要有二：

一是名實不符。高雄市政府不當使用社工人力，竟然讓專責處理「家庭暴力與兒虐」的社工，前往處理兒童遭遇雙親被凶殺的事件，到了現場的社工要如何介紹自己的工作執掌？難不成要說想瞭解家長有沒有善盡保護子女的義務、家屬有何疏忽或虐待兒童嗎？

怪不得家屬認為社工無任何自我介紹，之後社工也僅敢發送簡訊，避免表明機關身分而刺傷家屬。

誠懇建議行政機關應有合理的業務分配與分工，而非濫用保護性社工人力資源。

家庭遭逢意外急難，作為社會福利主管機關，自應指派社區社會福利單位提供服務；呼籲高雄市政府懸崖勒馬，別再讓「家庭暴力暨性侵害防治中心」的社工人員提供處遇，尤其不應以「兒虐案件」予以通報與處遇，以免傷害市民的情感與市民對社工專業的信任。

二是漠視兒童心理創傷。近年，來諸多兒童權益與輔導單位，經常引用美國健康與人群服務部物質濫用與心理衛生署於二○一四年提倡之「創傷知情」（Trauma-Informed）的概念，其中包含四個重要元素，分別是理解創傷（Realize）、辨認創傷（Recognize）、利用創傷知識做回應（Respond），以及防止再度受創（Resist retraumatization），建立遭受創傷兒童的回應機制。

透過這個整體性的概念，建議公部門，特別是涉及刑事犯罪的事件，司法系統的相關單位（包含法院、檢察署與司法警察單位），應設置專責協助犯罪被害人（含被害人親屬、目睹者）的社工人員，積極回應兒童創傷後的急性症狀，及參與司法訴訟程序的社會心理需求，而不是將維護被害人司法權益的責任推給地方縣市政府，一再增加地方政府社工業務內容，如此只會讓社工人力不足與業務龐雜的問題雪上加霜。