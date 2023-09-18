侯親美不媚美 務實是關鍵

侯友宜正式代表國民黨出戰二○二四總統大選後，馬不停蹄的行程接二連三。從近期侯友宜參觀台北航太展，到目前赴美交流，已能從侯友宜行為窺探出一些對美重點。

首先，侯友宜確立的方向為「親美不媚美」。從國民黨的角度來說，親美本來就是國民黨長期以來的方向，只是國民黨更在乎的是，親美的同時，美國是否有出賣中華民國的嫌疑？是否有出賣台灣人利益的事？換言之，國民黨更在乎美國政府對台灣的實際支持，也在意美國是否認真落實所有利於台美關係的法案。

其次，在十五日的座談會，侯友宜表示他對於北京的意圖，不會存有不切實際的期待；同時他也向美方表示，台海和平的穩定與否，關切到美國的國家利益。這恰好說明，國民黨固然期待兩岸和平，但這是建構在實力原則；台海若發生衝突，損及的也包括美國國家利益，換言之，美國政府對於穩定台海也有著一定程度的政治責任。

第三，對於侯友宜而言，兩岸的和平對話固然重要，也會深深影響台海的安定與否，但國民黨在重視兩岸和平的同時，也不忘強化台灣自身的實力。侯的這一番話，為的就是要化解外界對國民黨只談兩岸對話而忽視建構國家力量的誤解。畢竟在馬前總統時代，除了強調兩岸對話與和平的重要，更也在乎國防力量的建構。

第四，相較於其他總統參選人，侯友宜在非綠陣營中已掌握一定程度的政治話語權。同時，在對美的態度與論述上，侯盡己所能爭取美國的聆聽與支持，某種程度上也化解外界對於國民黨忽視美國的疑慮。實際上，國民黨這幾年不但恢復駐美代表處，更在乎對美工作；一方面讓國民黨親美、友美的聲音在華府傳遞，二方面不願意讓民進黨壟斷台灣所有的對美聲音。

務實親美、鞏固台美雙邊利益，應是侯友宜的核心目標。畢竟當前的台海情勢不容樂觀，也不容許出差錯。從侯友宜的舉動到其對美談話，務實穩健是最大的標誌。