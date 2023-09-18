人文科技創新 別說文青空話

台灣的總統選舉熱鬧非凡，過去總是政治與意識形態的陳述，現在終於聽到主要參選人賴清德率先提出對未來產業的期許與規畫，在台灣的人文及產業底蘊的平衡中顯得有些意猶未盡，更與目前的社會氛圍有些格格不入。

賴清德早先提出了五大信賴台灣產業，包括半導體、人工智慧（ＡＩ）、軍工業、監控與通訊等；也試圖為創新驅動成長的經濟打造新的願景，主要聚焦在「創新驅動」產業轉型、優化投資環境／打造新創雨林生態系、打造台灣為「智慧科技島」／促進「產業ＡＩ化」及「ＡＩ產業化」等措施。

賴副總統的產業願景聚焦多在人文與科技的連結上，言必稱「成長、優化、智慧、永續」。但在「蛋蛋危機」及「雲豹風暴」陸續爆發後，事實證明，賴的未來產業創新與展望宣言，與民進黨的行事風格大相逕庭，莫非賴副總統也感染上了「文青」附身的毛病，讀稿複誦別人文筆，說的卻多是連自已都不信的空話而已？

近來有媒體轉述科技文化必須納入文化元素的報導，並呼籲台灣教育界必須重視文化教育。其實台灣投資本土人文價值及教育不遺餘力，但對以人文創造科技價值策略及基本條件塑造仍流於空談。另外，在「科技來自人性」的口號下推動科技與人文對話，但人性主要來自文化傳承、英雄軌跡及對本身知識體系的認知等元素，抄日仿美的「人性元素」到底還剩下什麼樣的底蘊與內涵？

台灣人工智慧ＡＩＧＣ的技術發展，就充滿了「無底蘊」模式，大家「盍各言爾志」各抒己見玩小確幸的遊戲，殊不知少了知識體系的認知及社會發展方向的共識，「民主」就是無政府的混亂（Anarchical Chaos）！這就是小國的悲哀，沒有發展本身文化底蘊的資源及體量，自己的價值在何方？除了跟風老美、戀屍矽谷之外，還有什麼？

在代工文化當道的台灣，討論「人文與科技創新」實在太沉重。創新在台灣有奇特位置與角色，就是為美國大廠代工作嫁，無線通訊、光通訊、低軌衛星通訊都是典型案例，甚至當紅的ＡＩ技術也是為美國大廠伺服器、晶片、周邊設備代工而投入研發，至於「人文對話」就隨意抄抄好了。

台灣只想依賴歐美國家，卻沒有自己的思維邏輯。廟堂之上，不具專業背景的官員主導國家產業發展，不但霸凌了專業的科技菁英，更誤導了社會大眾及國家發展的契機。產業創新戲劇化、國家隊綜藝化，何曾有一絲一毫的人文價值？賴副總統所提出的產業振興願景也毫無新意，除有「狗尾續貂」之譏外，也忽略了文化傳承與科技底蘊的連結及施力點，顯得索然無味。

在全台一陣喧鬧聲中，嘉年華會式的二○二三台灣國際半導體展在台北盛大舉行。過程中雖有嘉年華會的氛圍和榮景的回顧，特別是對政府過去德政的推崇及讚美，但仍難以掩蓋對未來產業發展的徬徨與無奈。台灣「碩果僅存」的優勢產業半導體產業，在錯綜複雜的地緣政治及去全球化的風潮中舉步維艱，令人浩嘆。