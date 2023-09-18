遠離加害者 更勝飄渺保護令

高雄市一名男子違反保護令接近在超商工作的前女友，並持刀猛刺；該女送醫急救，所幸沒有生命危險。

類似案件層出不窮，問題就出在保護令只能約束「守法」的人。而且保護令將被害者的工作、住家的地址完全曝光，反讓加害者有機可乘，可以追蹤到被害人。

過去曾經輔導一名外籍學生，她在網路上結識一名男網友，沒多久便租屋同居；後來兩人感情生變，男友不但出言恐嚇，還對她拳打腳踢，她只好向警方報案並申請保護令。只是保護令雖然暫時約束了男友的行為，但男友卻跟蹤她，一次回家時，更發現男友就等在樓梯口，嚇得她休學離開台灣，才結束恐怖夢魘。

保護令雖名為「保護」，卻無法保護被害人。法律無法完善保護，被害人只能自保，遠離學校、工作及居住地點，重新再生活；否則「恐怖情人」糾纏不清，早晚出事。