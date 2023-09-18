浪漫養生村 不扛失能失智

台灣將在二○二五年進入「超高齡」社會，因此各黨參選人卯足全力，爭相提出各種吸睛的長照藍圖，民間的各個大小財團也紛紛建構讓人心儀的養生園區計畫。然而，這些看起來似乎可以滿足未來長照需求的設施，卻忽略了一個潛在的盲點，就是目前大部分的「養生村」模式，只能滿足「非常健康者」的需求，對於伴隨老化而來的失智、失能者卻毫無幫助。

最近就有患者來抱怨她家長輩的實際情況。原本住進一家還算高檔的某養生村，由於突然發生中風急症，在妥善治療後，要再回原來的養生村入住，卻因「無法收住有行動不便的不健康者」而被拒絕。家屬拿出原本契約仔細看，才知道入住所謂養生村的條件，只能允許「非常健康者」。

其實類似這位病患的情況已經愈來愈常見，因為許多銀髮族都有一個夢想，就是平常要多儲蓄一些老本，退休後就選擇一間「浪漫」的養生園區入住。而且許多長輩都會把「養生村」的功能和「養老院」畫上等號，一旦健康出了問題才恍然大悟，養生村是為「健康者」所規畫的。

為了能達到老有所終的理想境界，筆者有以下幾項建議：

一、政府明文訂定設立養生村的條件，在其院區內一定要有等比例的「失智區」及「失能區」床位，不能全區只設立成本較低的「健康者」園區。其功能除了讓原住戶一旦進入「亞健康期」，甚至到了失能失智程度，一樣可以繼續在原來園區受照顧，也可大幅降低目前急性病床的占用率，使這些治療穩定的患者能直接回到原養生單位受照顧。

二、修改養生村的入住條文，增加「非健康者」不能入住之負面表列內容，讓消費者一開始就能知道該園區以後是否有提供失能失智的照顧設施。

三、如果設立養生園區之投資者，評估無力另設失能失智專區，也可以繳納一定比例的「代金」，做為其他有提供失能失智服務的園區之補貼基金。

畢竟失能失智者的出現，是未來超高齡社會一定會碰到的困境，如何做好周全、超前部署的準備，是提升長照品質的必備條件。